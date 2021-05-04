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вторник, 04 мая 2021 23:46

В каких купальниках позируют знаменитости
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Ким Кардашьян вместе с подругой позируют в почти одинаковых раздельных купальниках.
Фото: Instagram.com/kimkardashian
Американская супермодель 24-летняя Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в раздельном коричневом купальнике с дополнительными полосками на животе и выше груди
32-летняя Хоуп Билл вызвала бурю эмоций у поклонников фотографией, где она позирует в белом купальнике
23-летняя Тина Кунаки соблазняет своих поклонников снимком в зеленом бикини
Оливия Калпо позирует в черном бикини с интересным верхом.

Лето уже не за горами. Поэтому время подумать об обновлении гардероба и, конечно, покупку нового купальника.

Чтобы окончательно определиться с фасоном, Gazeta.ua собрала фотографии, на которых известные модели позируют в бикини.

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян любит красоваться в крошечных бикини, что выгодно подчеркивают ее пышные прелести. На свежих фотографиях она вместе с подругой позируют в почти одинаковых раздельных купальниках. Также сестры Кардашьян одевают бюстгальтер вверх тормашками. Такой прием зрительно увеличивает грудь.

Американская супермодель 24-летняя Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в раздельном коричневом купальнике с дополнительными полосками на животе и выше груди. Такие модели бикини лучше всего подходят девушкам без лишних килограммов.

Фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл вызвала бурю эмоций у поклонников фотографией, где она позирует в белом купальнике. Тонкую талию модели подчеркивает шнуровка.

Французская модель 23-летняя Тина Кунаки соблазняет своих поклонников снимком в зеленом бикини. Фасон интересный вшитыми кольцами и цепочкой. Также такая модель купальника способствует равномерной загару, ведь бюстгальтер без бретелек.

Американская модель 28-летняя Оливия Калпо поразила фанатов фотографиями с отдыха. На фото она позирует в черном бикини с интересным верхом.

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Американская 19-летняя певица Билли Айлиш впервые снялась в откровенной фотосессии для глянца. Новые снимки она опубликовала в Instagram.

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