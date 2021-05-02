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понедельник, 03 мая 2021 00:27

19-летняя Билли Айлиш показала пышные формы в новой откровенной фотосессии

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Американская 19-летняя певица Билли Айлиш впервые снялась в откровенной фотосессии для глянца. Новые снимки она опубликовала в Instagram.

"Мне нравятся эти фотографии,.. Делай все, что хочешь, когда хочешь. На**й все остальное", – подписала она один из снимков.

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На фото она предстает в стиле пин-ап на обложке июньского Vogue UK.

 

 

 

Билли Айлиш выпустила клип на новую песню Your Power. Сингл войдет в будущий альбом певицы Happier than Ever, релиз которого запланирован на 30 июля.

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Дата
03
мая

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