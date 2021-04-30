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пятница, 30 апреля 2021 00:45

Билли Айлиш выпустила клип

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Билли Айлиш выпустила клип
Билли Айлиш презентовала клип на песню Your Power из нового альбома. Фото: Instagram

Билли Айлиш выпустила клип на новую песню Your Power.

Сингл войдет в будущий альбом певицы Happier than Ever, релиз которого запланирован на 30 июля. Айлиш сказала, что это ее самая любимая вещь, которую она когда-либо создавала.

Клип срежиссировала сама певица. В нем сидит на горе, по ней ползает большая змея, похожая на анаконду.

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Недавно Билли Айлиш изменила имидж. Разместила короткий ролик, где позирует с белокурыми волосами. За два часа фотография собрала более 8 млн лайков. С 2019 года Айлиш появлялась на публике с черными волосами, корни которого были окрашены в кислотно-зеленый.

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