От 50 грн до $ 160: украинские бренды выпускают дизайнерские маски для лица

Защитные маски для лица - предмет, о котором украинцы не думали еще несколько месяцев назад. А во время карантина защитные маски для лица стали обязательным элементом костюма для посещения публичных мест.
Украинские дизайнеры доказывают, что маска может быть еще и модным аксессуаром, который ясраво дополнит образ.
Подборку 11 украинских брендов, которые выпускают защитные маски, сделал БЖ.
Андре Тан. Благотворительные многоразовые маски черного цвета. Деньги от продажи переводят киевским больницам, которые принимают больных коронавирус. Основная ткань - полиэстер, подкладка - вискоза.
Цена: 79 грн.
Arber. Маски от одесского бренда мужской и женской одежды. Однотонные двухслойные маски изготавливают из хлопка, а также полиэстера и вискозы. Подкладка - хлопок с эластаном.
Цена: 49-79 грн.
Bobkova. Бренд украинского дизайнера Кристины Бобковой. По словам создателей, они создают маски из материала, который сохраняет свои защитные свойства в течение двух месяцев ежедневного использования.
Цена: 220 грн.
Dis/order. Первые две коллекции масок для лица киевская дизайн-студия совместно с украинскими художниками изготовила за несколько месяцев до объявления пандемии - осенью 2019 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медхалаты от кутюр: дизайнеры организовали волонтерскую акцию
Тогда их назначением была защита горожан от загрязненного продуктами горения воздуха. В новой коллекции - маски с текстурами дерева и угля.
Цена: 300 грн.
Dodo Socks. Украинский производитель носков и белья предлагает двухслойные маски с принтами в виде правил поведения во время пандемии. Материал - хлопок небольшим процентом эластана.
Цена: 70 грн.
Juliya Kros. Эти маски от дизайнера Юлии Перекрёстовой вошли в 20-ку самых креативных в мире по версии Forbes. Среди необычных элементов - застежка-молния посередине или сетчатый верх. Для создания масок дизайнер использовала остатки ткани из своих последних двух коллекций.
Nagolovy. Лимитированная коллекция масок от сервиса аренды и студии по производству необычных головных уборов и аксессуаров Леси Патоки. Каждый вид маски представлен только в ста экземплярах. Материал - матовый тонкий неопрен. Маски украшенные ажурным декором в виде крыла.
Цена: 700 грн.
Roussin. Маски от киевского дизайнера Софии Русинович. В коллекции есть черные хлопчатобумажные и с росписью маски, а также рефлективные - со способностью материала отражать свет.
Цена: 300 грн.
Sayya. Многоразовые маски из неопрена с принтами из разных коллекций киевского бренда женской одежды. Внутри шов герметично закрыт хлопчатобумажной бейкой. Прибыль от их продажи будет перечислен Национальному институту физиотерапии и пульмонологии им. Ф. Яновского.
Цена: 200 грн.
Vita Kin. Киевский дизайнер предлагает двухслойные маски из льна с тонкой ручной вышивкой. В коллекцию вошло семь видов декоративных масок.
Цена: $160.
Who is it. Гендерно нейтральный бренд из Киева делает маски с принтами из своих коллекций. Все маски изготовлены из хлопка. Такие рекомендуют носить не более трех часов, после чего стирать и гладить.
Цена: 150 грн.
Певец, телерадиоведущий 31-летний Владимир Дантес решил поддержать малых и средних предпринимателей в Украине в кризисный период, наступивший для них во время пандемии и карантина. Известно, что большинство бизнесов приостановились. Об инициативе Дантес объявил в своем Іnstagram.
Комментарии