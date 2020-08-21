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пятница, 21 августа 2020 18:47

От 50 грн до $ 160: украинские бренды выпускают дизайнерские маски для лица
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Защитные маски для лица - предмет, о котором украинцы не думали еще несколько месяцев назад. А во время карантина защитные маски для лица стали обязательным элементом костюма для посещения публичных мест.

Украинские дизайнеры доказывают, что маска может быть еще и модным аксессуаром, который ясраво дополнит образ.

Маски одесского бренда Arber
Фото: arber.ua
Маска украинского бренда одежды Bobkova
Маски от украинского производителя носков и белья Dodo Socks
Маски киевской дизайн-студии Dis / order
Маски от студии по производству необычных головных уборов и аксессуаров Леси Патоки "Nagolovy"

Подборку 11 украинских брендов, которые выпускают защитные маски, сделал БЖ.

Андре Тан. Благотворительные многоразовые маски черного цвета. Деньги от продажи переводят киевским больницам, которые принимают больных коронавирус. Основная ткань - полиэстер, подкладка - вискоза.

Цена: 79 грн.

Автор: andretan.ua
  Маска украинского дизайнера Андре Тана
Маска украинского дизайнера Андре Тана

Arber. Маски от одесского бренда мужской и женской одежды. Однотонные двухслойные маски изготавливают из хлопка, а также полиэстера и вискозы. Подкладка - хлопок с эластаном.

Цена: 49-79 грн.

Автор: arber.ua
  Маски одесского бренда Arber
Маски одесского бренда Arber

Bobkova. Бренд украинского дизайнера Кристины Бобковой. По словам создателей, они создают маски из материала, который сохраняет свои защитные свойства в течение двух месяцев ежедневного использования.

Цена: 220 грн.

Автор: bzh.life
  Маска украинского бренда одежды Bobkova
Маска украинского бренда одежды Bobkova

Dis/order. Первые две коллекции масок для лица киевская дизайн-студия совместно с украинскими художниками изготовила за несколько месяцев до объявления пандемии - осенью 2019 года.

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Тогда их назначением была защита горожан от загрязненного продуктами горения воздуха. В новой коллекции - маски с текстурами дерева и угля.

Цена: 300 грн.

Автор: facebook.com/dis.order.group
  Маски киевской дизайн-студии Dis / order
Маски киевской дизайн-студии Dis / order

Dodo Socks. Украинский производитель носков и белья предлагает двухслойные маски с принтами в виде правил поведения во время пандемии. Материал - хлопок небольшим процентом эластана.

Цена: 70 грн.

Автор: dodosocks.com
  Маски от украинского производителя носков и белья Dodo Socks
Маски от украинского производителя носков и белья Dodo Socks

Juliya Kros. Эти маски от дизайнера Юлии Перекрёстовой вошли в 20-ку самых креативных в мире по версии Forbes. Среди необычных элементов - застежка-молния посередине или сетчатый верх. Для создания масок дизайнер использовала остатки ткани из своих последних двух коллекций.

Автор: nstagram.com/juliyakros_official
  Маски от украинского дизанера Юлии Перекрёстовой, бренд Juliya Kros
Маски от украинского дизанера Юлии Перекрёстовой, бренд Juliya Kros

Nagolovy. Лимитированная коллекция масок от сервиса аренды и студии по производству необычных головных уборов и аксессуаров Леси Патоки. Каждый вид маски представлен только в ста экземплярах. Материал - матовый тонкий неопрен. Маски украшенные ажурным декором в виде крыла.

Цена: 700 грн.

Автор: @nagolovy
  Маски от студии по производству необычных головных уборов и аксессуаров Леси Патоки "Nagolovy"
Маски от студии по производству необычных головных уборов и аксессуаров Леси Патоки "Nagolovy"

Roussin. Маски от киевского дизайнера Софии Русинович. В коллекции есть черные хлопчатобумажные и с росписью маски, а также рефлективные - со способностью материала отражать свет.

Цена: 300 грн.

Автор: instagram.com/roussin.ukraine
  Маски от киевской дизайнера Софии Русинович, бренд Roussin
Маски от киевской дизайнера Софии Русинович, бренд Roussin

Sayya. Многоразовые маски из неопрена с принтами из разных коллекций киевского бренда женской одежды. Внутри шов герметично закрыт хлопчатобумажной бейкой. Прибыль от их продажи будет перечислен Национальному институту физиотерапии и пульмонологии им. Ф. Яновского.

Цена: 200 грн.

Автор: sayya.ua
  Маски из неопрена с принтами из разных коллекций киевского бренда женской одежды Sayya
Маски из неопрена с принтами из разных коллекций киевского бренда женской одежды Sayya

Vita Kin. Киевский дизайнер предлагает двухслойные маски из льна с тонкой ручной вышивкой. В коллекцию вошло семь видов декоративных масок.

Цена: $160.

Автор: vitakin.com
  Маски киевского дизайнера Vita Kin
Маски киевского дизайнера Vita Kin

Who is it. Гендерно нейтральный бренд из Киева делает маски с принтами из своих коллекций. Все маски изготовлены из хлопка. Такие рекомендуют носить не более трех часов, после чего стирать и гладить.

Цена: 150 грн.

Автор: whoisit.com.ua
  Маски гендерно нейтрального бренда из Киева Who is it
Маски гендерно нейтрального бренда из Киева Who is it

Певец, телерадиоведущий 31-летний Владимир Дантес решил поддержать малых и средних предпринимателей в Украине в кризисный период, наступивший для них во время пандемии и карантина. Известно, что большинство бизнесов приостановились. Об инициативе Дантес объявил в своем Іnstagram.

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