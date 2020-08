От 50 грн до $ 160: украинские бренды выпускают дизайнерские маски для лица

Защитные маски для лица - предмет, о котором украинцы не думали еще несколько месяцев назад. А во время карантина защитные маски для лица стали обязательным элементом костюма для посещения публичных мест.

Украинские дизайнеры доказывают, что маска может быть еще и модным аксессуаром, который ясраво дополнит образ.

Фото: arber.ua

Подборку 11 украинских брендов, которые выпускают защитные маски, сделал БЖ.

Андре Тан. Благотворительные многоразовые маски черного цвета. Деньги от продажи переводят киевским больницам, которые принимают больных коронавирус. Основная ткань - полиэстер, подкладка - вискоза.

Цена: 79 грн.

Автор: andretan.ua Маска украинского дизайнера Андре Тана

Arber. Маски от одесского бренда мужской и женской одежды. Однотонные двухслойные маски изготавливают из хлопка, а также полиэстера и вискозы. Подкладка - хлопок с эластаном.

Цена: 49-79 грн.

Автор: arber.ua Маски одесского бренда Arber

Bobkova. Бренд украинского дизайнера Кристины Бобковой. По словам создателей, они создают маски из материала, который сохраняет свои защитные свойства в течение двух месяцев ежедневного использования.

Цена: 220 грн.

Автор: bzh.life Маска украинского бренда одежды Bobkova

Dis/order. Первые две коллекции масок для лица киевская дизайн-студия совместно с украинскими художниками изготовила за несколько месяцев до объявления пандемии - осенью 2019 года.

Тогда их назначением была защита горожан от загрязненного продуктами горения воздуха. В новой коллекции - маски с текстурами дерева и угля.

Цена: 300 грн.

Автор: facebook.com/dis.order.group Маски киевской дизайн-студии Dis / order

Dodo Socks. Украинский производитель носков и белья предлагает двухслойные маски с принтами в виде правил поведения во время пандемии. Материал - хлопок небольшим процентом эластана.

Цена: 70 грн.

Автор: dodosocks.com Маски от украинского производителя носков и белья Dodo Socks

Juliya Kros. Эти маски от дизайнера Юлии Перекрёстовой вошли в 20-ку самых креативных в мире по версии Forbes. Среди необычных элементов - застежка-молния посередине или сетчатый верх. Для создания масок дизайнер использовала остатки ткани из своих последних двух коллекций.

Автор: nstagram.com/juliyakros_official Маски от украинского дизанера Юлии Перекрёстовой, бренд Juliya Kros

Nagolovy. Лимитированная коллекция масок от сервиса аренды и студии по производству необычных головных уборов и аксессуаров Леси Патоки. Каждый вид маски представлен только в ста экземплярах. Материал - матовый тонкий неопрен. Маски украшенные ажурным декором в виде крыла.

Цена: 700 грн.

Автор: @nagolovy Маски от студии по производству необычных головных уборов и аксессуаров Леси Патоки "Nagolovy"

Roussin. Маски от киевского дизайнера Софии Русинович. В коллекции есть черные хлопчатобумажные и с росписью маски, а также рефлективные - со способностью материала отражать свет.

Цена: 300 грн.

Автор: instagram.com/roussin.ukraine Маски от киевской дизайнера Софии Русинович, бренд Roussin

Sayya. Многоразовые маски из неопрена с принтами из разных коллекций киевского бренда женской одежды. Внутри шов герметично закрыт хлопчатобумажной бейкой. Прибыль от их продажи будет перечислен Национальному институту физиотерапии и пульмонологии им. Ф. Яновского.

Цена: 200 грн.

Автор: sayya.ua Маски из неопрена с принтами из разных коллекций киевского бренда женской одежды Sayya

Vita Kin. Киевский дизайнер предлагает двухслойные маски из льна с тонкой ручной вышивкой. В коллекцию вошло семь видов декоративных масок.

Цена: $160.

Автор: vitakin.com Маски киевского дизайнера Vita Kin

Who is it. Гендерно нейтральный бренд из Киева делает маски с принтами из своих коллекций. Все маски изготовлены из хлопка. Такие рекомендуют носить не более трех часов, после чего стирать и гладить.

Цена: 150 грн.

Автор: whoisit.com.ua Маски гендерно нейтрального бренда из Киева Who is it

