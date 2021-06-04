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пятница, 04 июня 2021 17:20

Неожиданный тренд: какие очки будут модными этим летом
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Представить лето без солнечных очков невозможно. Кроме функциональности, это тот аксессуар, который придает завершенности образу, а иногда даже становится главной изюминкой модного аутфита. Какие очки будут трендовыми и с какой одеждой сочетать стильную деталь? Рассказывает Gazeta.ua.

Квадратные очки с 1970-х

Автор: Muhd Emir.Pexels
  Данная модель очков хорошо справляется с задачей добавления акцента в портретную зону
Данная модель очков хорошо справляется с задачей добавления акцента в портретную зону

Мода циклична в одежде, обуви и аксессуарах. Вот и сейчас солнечные очки, которые были на пике популярности в далеких 1970-х, вернулись на витрины магазинов. Тренд, вдохновленный эстетикой прошлого, нейтрален по стилистике и безопасен в сочетаниях с любым образом. Но следует помнить, что квадратные очки достаточно акцентные, поэтому больше подойдут в случае, если хотите акцентировать внимание на портретной зоне.

Круглые очки с 1970-х в ярких цветовых вариациях

Автор: Godisable Jacob.Pexels
  Подобная модель очков может стать еще более запоминающейся, если выбрать модель с ярким принтом
Подобная модель очков может стать еще более запоминающейся, если выбрать модель с ярким принтом

Игривый и неожиданный тренд. В общем, 1970-е были той эпохой, когда модницы любили привлекать внимание необычными фасонами и яркими оттенками. Выбирая подобную модель очков, рекомендуем помнить о сохранении баланса настроения и добавлять такой аксессуар к более спокойным и нейтральным элементам гардероба. Платья в романтическом настроения будут идеальным вариантом.

Очки, как у Джона Леннона

Автор: Fivesouls Faisol.Pexels
  Модные очки, навеянные эстетикой прошлого, снова в моде
Модные очки, навеянные эстетикой прошлого, снова в моде

Кажется, модный мир окончательно решил отдать дань прошлому и вернуть все тренды того времени. Круглые очки более деликатной формы будут прекрасным дополнением к расслабленным образам с джинсами и футболкой или рубашкой. Кроме подобной стилизации, уместен микс данного аксессуара с маскулиним костюмом.

Очки, как у Ким Кардашьян

Автор: Vitória Santos.Pexels
  Трендовая модель аксессуаров добавляет образу статики и повышает уровень стиля
Трендовая модель аксессуаров добавляет образу статики и повышает уровень стиля

Такая модель очков, как D-frame, тоже стала трендом этого года. Подобную модель невероятно часто использует в образах светская львица Ким Кардашьян, поэтому, чтобы понять наиболее выгодную стилизацию данных очков, достаточно посмотреть на популярные выходы звезды. D-frame хорошо сочетаются с современными образами, создавая серьезный силуэт. А благодаря активной эстетике, подобный аксессуар будет идеальным подчеркиванием в верхней зоне.

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Очки-восьмиугольники

Автор: Dids.Pexels
  Универсальная модель очков, которая так органично вписывается в любой образ
Универсальная модель очков, которая так органично вписывается в любой образ

Очки с обтекаемой формой и нейтральной стилистикой. Этот аксессуар подойдет поклонницам гармоничных и спокойных образов, без лишней динамики и акцентности. Женственное летнее платье, драйвовые джинсовые шорты, кокетливая юбка или сдержанный оверсайз костюм - модные очки подойдут к любому по настроению образу.

Готовясь к лету, нужно непременно запастись парочкой новых солнцезащитных очков. Это многофункциональный аксессуар, который не только защитит глаза от вредного излучения, но и внесет яркий акцент в любой образ. Сегодня цены на солнцезащитные очки варьируются в большом диапазоне, а их ассортимент настолько разнообразен, что можно не ограничивать себя в выборе.

Автор: Диана Родина
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04
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