Назвали трендовые цвета на лето и осень 2021

Яркий оранжевый цвет пришел на замену страстному красному. Фото: pexels

Яркие и сочные оттенки чрезвычайно популярны в этом сезоне.

Модельеры выделяют желтый, лиловый и насыщенный зеленый, пишет Cosmopolitan.

Именно эти цвета восстановят позитивный настрой после затяжной зимы и карантина, придадут яркости гардеробу.

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Приглушенный желтый можно увидеть в новых коллекциях Givenchy, Jil Sander, Prada и Valentino. В весеннем сезоне стоит носить его на платьях, сарафанах, обуви и аксессуарах.

Пастельный лиловый - это тренд будущей осени и лета. Можно носить платья и топы, худы и свитшоты, трикотажные костюмы в таком трендовом оттенке.

Свежесть и легкость придаст сочный зеленый. Особенно стильно он выглядит на струящихся тканях: сатиновых юбках или платьях-комбинациях, а также на легком трикотаже.

Яркий оранжевый цвет пришел на замену страстному красному. Одежда из экокожи такого оттенка выглядит очень эффектно. Его можно разбавить и в аксессуарах. Очки с яркой оправой, босоножки или оранжевая сумочка будут выглядеть великолепно.

Сахарно-розовый в модном сезоне перестал быть детским, инфантильным. Весной можно в этом цвете носить ярко-розовые брючные костюмы, вещи из кожи и элегантные платья.

Летом этого года модным будет одежда с различными вариантами вырезов. Откровенные модели такого фасона выпускают различные бренды, как Christopher Esber, Sir, Isa Boulder и Aje. Этот тренд берет начало с прошлого года. В этом сезоне, когда есть больше возможностей для общения, поэтому и хочется показать свой стиль.