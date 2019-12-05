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четверг, 05 декабря 2019 12:59

Назвали главный цвет следующего года

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Назвали главный цвет следующего года
Эмили КЛарк в главном цвете. Фото: 1+1

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2020 года. Им стал классический синий оттенок (Classic Blue).

Именно синий снижает тревогу, дарит покой и гармонию, заметила креативный директор института Леатрис Айзман.

"Мы живем во времена, когда всем необходима вера и уверенность. Надежный синий оттенок стимулирует именно такие ощущения. Мы всегда можем на него положиться", добавила директор.

Институт цвета Pantone основали в 1963 году, а с 2000 года он определяет главный цвет сезона.

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Меховой, дутый, в виде платка - такие шарфы стали модными этой зимой.

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Дата
05
декабря

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