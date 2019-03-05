Музы Chanel почтили память Карла Лагерфельда на необычном показе

Фото: Reuters

Кара Делевинь, Пенелопа Круз и Кайя Гербер выступили на финальном показе Chanel в рамках Парижской недели моды. Выход был посвящен дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля от рака поджелудочной.

Показ прошел в альпийском стиле. Гостям посоветовали не надевать обувь на каблуках, так как подиум всыпали искусственным снегом. Этим напомнили о родном городе Лагерфельда Гамбурге в Германии.

Автор: Reuters Кара Делевинь, Пенелопа Круз и Кайя Гербер выступили на финальном показе Chanel

Первой на дорожку вышла супермодель и актриса 26-летняя Делевинь. Она появилась в черно-белом комбинезоне в клеточку и шляпе. Глубокое декольте почти до живота прикрывало массивное ожерелье.

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Кроме Кары, на подиуме побывали Кайя Гербер и Пенелопа Круз. Эту тройку называют музами дома Chanel. На Кайи было белое мини-платье с меховой юбкой. В похожем вышла и голливудская звезда Пенелопа Круз.

Во время совместного выхода некоторые из моделей плакали.

Автор: Reuters Кара Делевинь, Пенелопа Круз и Кайя Гербер выступили на финальном показе Chanel

Автор: dailymail Кара Делевинь, Пенелопа Круз и Кайя Гербер выступили на финальном показе Chanel

Недавно была представлена выставка в Цюрихе, на которой показали фотографии Карла Лагерфельда. Модельер Chanel увлекался уличной фотографией и делал портреты знаменитостей. Впервые его работы показали в 1996 году.