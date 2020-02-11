Модные варианты, с чем носить свитшоты

Свитшоты являются модными уже несколько сезонов подряд.

Этот элемент образа можно считать одним из базовых, пишет lady.tochka.net.

С чем можно носить свитшоты, чтобы выглядеть стильно.

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Оверсайз

Универсальный вариант - это свитшоты оверсайз с брюками или джинсами. Сверху можно определить свободное пальто, тренч, джинсовую или кожаную куртку. Все идеи будут выглядеть актуально и модно.

Автор: pinterest.com В этом году свитшоты остаются модными, поэтому можно придумать интересный образ

С пиджаком

Эта комбинация является трендом 2020 года. Свитшот должен быть менее объемным, а пиджак более свободным. Такое сочетание спортивного и классического стилей выглядит свежо и интересно. Для того, чтобы подчеркнуть женственные изгибы на талии можно добавить ремень или поясную сумку.

Автор: pinterest.com В этом году свитшоты остаются модными, поэтому можно придумать интересный образ

Платье

Платье-свитшот также является актуальным вариантом. Можно выбирать модели разной длины, но более приоритетным является мини. К ней можно надеть ботфорты, чтобы добавить "изюминку" образу.

Автор: pinterest.com В этом году свитшоты остаются модными, поэтому можно придумать интересный образ

С юбкой

Не менее модный способ носить свитшоты в этом году. Преимущественно его носят из миди юбкой. Для смелых девушек подойдет длина мини. Оба варианта выглядят необычно и ярко.

Автор: pinterest.com В этом году свитшоты остаются модными, поэтому можно придумать интересный образ

Стилисты определили, какими трендовыми оттенками можно освежить свой гардероб. К ним попали - темный морской, кобальтовый и цвет океана. Их выбрали, опираясь на цвет, который компания Pantone определила главным в 2020-м - классический синий.