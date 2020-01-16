Показали, какие оттенки синего будут в тренде в этом году

Фото: thesun.co.uk

Стилисты определили, какими трендовыми оттенками можно освежить свой гардероб. К ним попали - темный морской, кобальтовый и цвет океана. Их выбрали, опираясь на цвет, который компания Pantone определила главным в 2020-м - классический синий.

Классический синий излучает уверенность и влияние, говорят специалисты. Модный обозреватель Габриэль Дирванаускас показала, как указанные оттенки ввести в свой стиль. Она советует не бояться смелых сочетаний, как на фото с брючным костюмом и пальто кобальтового оттенка.

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Также Габриэль предлагает дополнять образ сумками в тон пояса, например, бежевого цвета.

Автор: thesun.co.uk Цвет океана можно сочетать с бежевыми аксессуарами и обувью

Стилист и фешн-блогер Маргарита Мурадова добавляет, что в этом году на пике будет горчичный оттенок. Он выглядит благородно и свежо. "Горчично-золотой цвет - универсален. Актуальный и летом, и зимой. Прежде всего потому, что он не настолько яркий, как откровенно весенние цвета - зеленый, розовый, которые сильно привлекают внимание", - объясняет Мурадова.