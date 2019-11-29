Модные серьги сезона осень/зима 2019/2020

Яркие цвета, смелые сочетания или стильный минимализм: что выбрать в новом сезоне для создания интересного образа? Дизайнеры советуют отодвинуть минималистичные украшения на второй план, отдав предпочтение оригинальным формам с объемными фактурами и россыпью камней. Также набирают популярности украшения геометрических форм: треугольники, ромбы, квадраты. Расскажем подробнее, какие серьги будут в тренде в осенне-зимнем сезоне.

Начнем с сережек-колец, которые стойко удерживают популярность несколько сезонов подряд. В моде массивные гладкие серьги диаметром до 2 сантиметров или тонкие, но большие модели-хулахупы. Не знаете, что выбрать? Остановитесь на этой универсальной модели, выбрав подходящий диаметр колец. Вместо одной пары можно надеть два или даже три комплекта разного диаметра.

Украшения, которые будут в моде осенью и зимой

Также на пике популярности серьги в форме полумесяца, декорированные драгоценными или полудрагоценными минералами.

Возвращаются в моду и серьги-цепочки, длину которых вы также можете выбрать по своему усмотрению: средние или протяжки до плеч.

Украшения, которые будут в моде осенью и зимой

Любите флористическую тематику? Тогда обязательно подберете модные сережки в этом сезоне. Стилизованные цветы, элементы листьев и веточек украсят ваше ушко, подчеркнут женственность.

Украшения, которые будут в моде осенью и зимой

Хотите выделиться? Носите непарные серьги! Например, моносерьгу в форме звездочки в одном ухе, а в виде полумесяца – в другом. Можно миксовать изделия из золота и серебра – это давно уже не считается моветоном.

Экстравагантные девушки в этом сезоне смогут подобрать для себя интересные серьги-каффы, украшенные камнями или виде минималистичных полосок.

Один из горячих трендов сезона – массивные золотые и серебряные серьги. Отличный способ, чтобы добавить изюминку в скучный образ! Такие украшения отлично сочетаются с нейтральными водолазками, платьями и даже футболками. Достаточно пары ярких серег и ваш образ заиграет новыми красками!

Украшения, которые будут в моде осенью и зимой

И еще один момент, на который советуют обратить внимание дизайнеры, - ювелирные изделия с фактурной поверхностью. Этот тренд вернулся к нам из 80-х и уверенно набирает популярность. Оригинальная обработка в виде царапин или фактурных краев, имитация кожи на однотонных золотых или серебряных изделиях смотрятся стильно и отлично впишутся в деловой гардероб с белой рубашкой, трендовым пиджаком в клетку или трикотажным платьем.

И не забывайте о кольцах – массивные с одним или несколькими драгоценными камнями или несколько изящных, похожих по оформлению – станут прекрасным модным украшением ваших пальчиков.

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