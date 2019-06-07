Мать Илона Маска появилась на публике в наряде от украинского бренда

Мэй Маск - мать миллиардера, известного изобретателя Илона Маска - появилась на форуме Health Summit в Нью-Йорке в костюме из новой коллекции украинского бренда Darja Donezz.
Дизайнер поделилась своими эмоциями в Instagram. Рассказывает, что плакала и смеялась, когда узнала, что стилисту Мэй Маск понравились ее изделия, пишет "УНИАН".
"Мне было очень весело рассказывать о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здоровья может ориентироваться на людей старше 50 лет в социальных сетях. Спасибо Instagram и Facebook за приглашение. Я действительно люблю делиться такими жемчужинами мудрости и тем, как социальные сети помогли моей карьере", - написала Мэй, отметив в заметке дизайнера Дарью Донец.
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I had so much fun talking about #nutrition, @biggreen, @covergirl, #modeling, working with @boost_drinks and how the #health industry can target people over 50 on social media. #HealthSummit #pharmagram. Thank you @instagram @facebook for inviting me. I truly enjoyed sharing some pearls of wisdom and how social media has helped my career. #stylist @juliaperryh Look Designed by @darja_donezz @byfar_official @ronaldvanderkemp 📸 @khlophoto #KeepSmiling #itsgreattobe71
69-летняя Мэй Маск успешно строит карьеру модели. Начала этим заниматься в 15 лет. Сейчас регулярно публикует фотографии со съемок в Instagram, где у нее 120 тыс. подписчиков. Ее фирменный хэштег #justgettingstarted - "я только начинаю".
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