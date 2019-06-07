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пятница, 07 июня 2019 15:57

Мать Илона Маска появилась на публике в наряде от украинского бренда

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Мать Илона Маска появилась на публике в наряде от украинского бренда
Мать миллиардера, известного изобретателя Илона Маска - появилась на форуме Health Summit в Нью-Йорке в костюме из новой коллекции украинского бренда Darja Donezz Фото: Іnstagram/mayemusk

Мэй Маск - мать миллиардера, известного изобретателя Илона Маска - появилась на форуме Health Summit в Нью-Йорке в костюме из новой коллекции украинского бренда Darja Donezz.

Дизайнер поделилась своими эмоциями в Instagram. Рассказывает, что плакала и смеялась, когда узнала, что стилисту Мэй Маск понравились ее изделия, пишет "УНИАН".

"Мне было очень весело рассказывать о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здоровья может ориентироваться на людей старше 50 лет в социальных сетях. Спасибо Instagram и Facebook за приглашение. Я действительно люблю делиться такими жемчужинами мудрости и тем, как социальные сети помогли моей карьере", - написала Мэй, отметив в заметке дизайнера Дарью Донец.

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69-летняя Мэй Маск успешно строит карьеру модели. Начала этим заниматься в 15 лет. Сейчас регулярно публикует фотографии со съемок в Instagram, где у нее 120 тыс. подписчиков. Ее фирменный хэштег #justgettingstarted - "я только начинаю".

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Голосов: 1550
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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