Мать Илона Маска появилась на публике в наряде от украинского бренда

Мать миллиардера, известного изобретателя Илона Маска - появилась на форуме Health Summit в Нью-Йорке в костюме из новой коллекции украинского бренда Darja Donezz Фото: Іnstagram/mayemusk

Мэй Маск - мать миллиардера, известного изобретателя Илона Маска - появилась на форуме Health Summit в Нью-Йорке в костюме из новой коллекции украинского бренда Darja Donezz.

Дизайнер поделилась своими эмоциями в Instagram. Рассказывает, что плакала и смеялась, когда узнала, что стилисту Мэй Маск понравились ее изделия, пишет "УНИАН".

"Мне было очень весело рассказывать о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здоровья может ориентироваться на людей старше 50 лет в социальных сетях. Спасибо Instagram и Facebook за приглашение. Я действительно люблю делиться такими жемчужинами мудрости и тем, как социальные сети помогли моей карьере", - написала Мэй, отметив в заметке дизайнера Дарью Донец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без брюк: 11 особенностей гардероба английской королевы

69-летняя Мэй Маск успешно строит карьеру модели. Начала этим заниматься в 15 лет. Сейчас регулярно публикует фотографии со съемок в Instagram, где у нее 120 тыс. подписчиков. Ее фирменный хэштег #justgettingstarted - "я только начинаю".