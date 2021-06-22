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вторник, 22 июня 2021 13:20

Какие выбрать и с чем надевать самые модные джинсы лета
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Стилисты уверяют, что джинсы skinny уже не актуальны. Этим летом в тренде джинсы-баллоны и с широкими штанинами.

Для стильного образа стоит выбрать джинсы в белом или классическом для джинсовой ткани голубом цвете. Об этом пишет ELLE.

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Такие модели удачно смотрятся в сочетании с блузами с рукавами-буфами, спортивными кроп-топами, белыми рубашками. Из обуви лучше выбрать босоножки на тонком каблуке, белые кеды или мюли.

Этим летом в тренде джинсы-баллоны и широкие денимовые штаны
Фото: Pinterest
Этим летом в тренде джинсы-баллоны и широкие денимовые штаны
Этим летом в тренде джинсы-баллоны и широкие денимовые штаны
Этим летом в тренде джинсы-баллоны и широкие денимовые штаны
Этим летом в тренде джинсы-баллоны и широкие денимовые штаны

В этом сезоне джинсовая юбка будет снова в тренде. Разнообразные модели, длина миди и макси, с нашивками и в стиле пэчворк - дизайнеры вернули в моду различные варианты этой юбки. Для того чтобы сделать образ более стильным и современным, можно совместить джинсовую юбку с пиджаком большого размера (оверсайз) или рубашкой. Также удачным акцентом будет яркая обувь или высокие сапоги.

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