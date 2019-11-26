Какие штаны выпали из моды этой зимой

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Рваные джинсы, с вышивкой и заниженной талией этой зимой уже не будут модные. На замену приходят прямые брюки, с широкими штанинами, которые можно заправлять в сапоги или носить на выпуск.

На смену обтягивающим джинсами и брюки пришли модели свободного кроя, пишет Ukr.Media.

В джинсах с вышивкой ест риск выглядеть дешево и просто. Лучше выбрать лаконичные модели прямого или широкого покроя, а добавить красок поможет цветной свитер, пуховик или аксессуары.

Модель с лампасами лучше отложить до лучших времен. Так же лишним будет лишний декор в виде стразов, бантов, кружевных вставок. Рваные джинсы также становятся неактуальными. Если хотите придать образу небрежности, выбирайте модели с необработанным краем. Штаны c подворотом - это уже отошло из моды.

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Джинсы с заниженной талией делают бедра шире, укорачивают ноги и вытягивают туловище. Лучше обрати внимание на модели с высокой талией.

Отложите рваные джинсы на дальнюю полку до лучших времен, когда они вернутся в моду.

В новом сезоне модники предпочитают брюки с длинными, широкими штанинами, которые они заправляют внутрь высоких сапог и ботинок или носят навыпуск.

Стоит отказаться от мини юбок в сочетании с высокими каблуками и фальшивыми брендами. Если есть много брендовых вещей, носите их по одиночке. Если не хватает средств на дизайнерскую дело, не покупайте подделку. Найдите альтернативу в масс-маркете.