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пятница, 19 февраля 2021 23:46

Какая форма бровей будет модной в этом сезоне

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Какая форма бровей будет модной в этом сезоне
Брови очень долго были объектом бьюти-культа, так перестать их выщипывать будет непросто. Фото: Blumarine

Форма бровей - это один из основных компонентов в образе.

В этом году в моде будет естественность, пишет Vogue.

Не стоит спешить менять форму, цвет или естественное направление роста бровей. Им надо дать свободу, подчеркнув природные особенности.

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Брови без цвета, или отбеленные все равно имеют более естественный вид. Так можно позволить им расти как вздумается.

Брови очень долго были объектом бьюти-культа, поетому перестать их выщипывать будет непросто. Но все же стоит не менять форму и дать им свободно расти.

Артистка Оля Цибульская поделилась воспоминаниями о неудачном эксперименте. Она рассказала, как сбрила брови в школьные годы.

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