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Как выбрать украшения для мужчины - советы дизайнера
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Фото: Елена КАПНИК
Мари Симмон

В последнее время, женщины часто заказывают украшения для мужчин, рассказывает Gazeta.ua дизайнер женских украшений Мари Симмон.

"Для мужчин подойдут браслеты из натуральной кожи с использованием толстой нити. Такие украшения выглядят стильно и одновременно грубо - как любят представители сильного пола", - говорит дизайнер.

Также популярны браслеты с камнями. Это и стильное украшение, и своеобразные обереги. Такие браслеты делают из натуральных камней или дерева. Используют белый агат, ематит, шунгит.

"Камни для мужских украшений подбираем с определенным характером и смыслом. Подбираем по дате рождения, именем и знаком зодиака. Вставлены по правильной схеме камни в браслет оберегают, придают человеку энергию", - объясняет Мари Симмон.

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Украшения на подарок должны нести в себе особый смысл, советует специалист.

Кроме браслетов, для мужчин подойдут запонки, заколки и зажимы для галстуков из различных металлов, а также пряжки и цепочки.

Популярные среди дам украшения из серебра, меди, латуни, кристаллов Swarovski, кожи и замши. С вечерними платьями хорошо сочетается шелк, гипюр, кристаллы. Такие украшения придают женщине уверенности и создают определенное настроение.

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