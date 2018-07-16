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понедельник, 16 июля 2018 18:25

Бренд Dior обвиняют в плагиате
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Бренд одежды Dior обвиняют в плагиате.

Дизайнеры, которые создают коллекции одежды, черпают вдохновение из архивных снимков или национальной одежды, так и происходит своеобразный плагиат.

Так случилось и в коллекции модной одежды Dior 2017 года, которая привлекла внимание мира яркими вышивками и стильными фасонами. В дорогой одежде жители Румынии увидели плагиат: национальный костюм их небольшого и колоритного района Бихур имеет такой же покрой и орнаменты. Это возмутило людей, ведь ни и слова о первоисточнике не было указано.

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Еще больше расстроило общину то, что одежда от Dior стоит около 30 000 евро. За время продажи сотни, а то и тысячи модниц приобрели себе стильные пальто, однако ни одного цента по продаже бренд не передал Бихуру.

Такая несправедливость вдохновила людей на создание собственной коллекции одежды: более дешевой по цене, но ничем не хуже по качеству пошива. Модный глянец помог румынам реализовать свою идею. Линейку одежды назвали Bihor Couture.

Ранее стало известно, что в этом году коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2018-2019 выглядит ностальгически.

В моду возвращаются прически и одежду в стиле поздних 1980-х.

24tv.ua
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