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четверг, 26 июля 2018 21:10

Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
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Золотое кольцо с бриллиантами за 376 тыс. грн
Фото: Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Серьги за 190 тыс. грн
Браслет за 143 тыс. грн
Кольцо за 98 тыс. грн

1 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц проведет аукцион по продаже ювелирных украшений. Их общая стоимость - более 2,2 млн грн.

Украшения находятся на балансе банка "Контракт", на продажу выставляются впервые.

Самый дорогой лот - золотое кольцо с бриллиантами. Начальная стоимость - 376 811,27 грн. Вес изделия - 4,10 г. Кольцо изготовлено из золота 750 пробы и инкрустировано 116 бриллиантами (всего - 3,16 карат).

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За 190 тыс грн предлагают золотые серьги с бриллиантами. Вес - 20,52 г. Серьги украшают 140 бриллиантов. Золотой браслет с 123 бриллиантами обойдется в 143 тыс. грн. Вес украшения - 47,25 г.

На аукционе будут продавать и более дешевые украшения: бусы из жемчуга с сапфиром, кольцо с бриллиантами и синтетическим кварцем, золотые серьги (проба 585), инкрустированные 66 бриллиантами и другие. Цены стартуют от 6 тыс. грн.

Участвовать в аукционе могут как юридические, так и физические лица.

Практически все активы банков проблемные. Их рыночная стоимость меньше балансовой в несколько раз, рассказал директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин. 95% заемщиков не возвращают банковские кредиты.

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26
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