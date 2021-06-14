Как удачно носить зеленый цвет: стильные идеи от британской блогерши

Главным цветом весной 2021 года был зеленый. Этим летом он остается актуальным среди звезд street-style.

Британская блогер и трендсеттер Алисия Родди показывает, с чем сочетать вещи зеленого цвета. Об этом пишет Cosmopolitan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поразить всех: как стильно выглядеть на пляже

Она часто публикует фотографии, на которых позирует в стильных нарядах. Трендовыми образами делится в Instagram.

Фото: instagram.com/lissyroddyy

Британская топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли показала трендовые модели платьев, которые будут актуальны летом в этом году. Она является поклонницей платья-рубашки, которое удачно подойдет как для офиса, так и для встречи в кафе. Еще одним трендовым вариантом является платье-комбинация с оригинальными вставками или из эко-кожи.