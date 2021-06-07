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понедельник, 07 июня 2021 12:28

Топ-модель показала трендовые наряды этого лета
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Британская топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли показала трендовые модели платьев, которые будут актуальны летом в этом году.

Звезда опубликовала варианты образов в Instagram. Она выбрала элегантные платья и соединила с трендовыми деталями, пишет Cosmopolitan.

Модель является поклонницей платья-рубашки, которое удачно подойдет как для офиса, так и для встречи в кафе
Фото: instagram.com/rosiehw
Модель является поклонницей платья-рубашки, которое удачно подойдет как для офиса, так и для встречи в кафе
Еще одним трендовым вариантом является платье-комбинация с оригинальными вставками или из эко-кожи
Еще одним трендовым вариантом является платье-комбинация с оригинальными вставками или из эко-кожи
Этим летом горячим трендом также являются трикотажные платья

Модель является поклонницей платья-рубашки, которое удачно подойдет как для офиса, так и для встречи в кафе. Еще одним трендовым вариантом является платье-комбинация с оригинальными вставками или из эко-кожи.

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Этим летом горячим трендом также являются трикотажные платья. Модель выбирает варианты с длиной макси и с воротником-поло.

Актуальным будет платье со складками - это удачный образ для свидания или официального мероприятия. Еще одно платье, которое удачно подойдет для романтического вечера, - белое и с открытыми плечами.

Яркие и сочные оттенки чрезвычайно популярны в этом сезоне. Модельеры выделяют желтый, лиловый и насыщенный зеленый. Именно эти цвета восстановят позитивный настрой после затяжной зимы и карантина, придадут яркости гардеробу.

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07
июня

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