Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике

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В Швейцарии сыграли свадьбу украинская спортсменка 26-летняя Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, 34 года.

Для праздника спортсменка выбрала несколько луков. В общем свадьба проходила в сиреневых тонах.

На официальную церемонию Свитолина надела свадебный брючный костюм. Впоследствии переоделась в белое длинное платье прямого силуэта с высоким разрезом, а потом - в серебристое мини-платье.

Автор: Instagram.com/svitolin Элина Свитолина для свадьбы выбрала брючный костюм

Gazeta.ua собрала подборку образов невест в брючном костюме, как у спортсменки.

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Невеста в брюках на свадьбе - это смелый и экстравагантный модный хит. Он прекрасно подходит именно для тех, кто не боится экспериментировать и также, если нужно удивить гостей и чувствовать себя на высоте. Кроме того, штаны - это всегда удобно и стильно, и они прекрасно подойдут для лука на все случаи жизни.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пожертвовала медовым месяцем ради участия в Олимпиаде. Спортсменка планирует провести время с мужем Гаэлем Монфисом после завершения теннисного сезона в ноябре.