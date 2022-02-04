Как правильно выбирать и полезно ли носить бюстгальтеры

В магазине Intimo можно приобрести белье и купальники на любой вкус

Нижнее белье не только обязательный атрибут женского гардероба - оно здоровье, комфорте, красоте и сексуальности. Правильно подобраное белье не только выгодно подчеркнет фигуру, но и будет дарить чувство уверенности в течение дня.

Если с трусиками все понятно, то вокруг бюстгальтеров уже долго идут дискуссии. Многие молодые женщины отказываются их носить, в то время как специалисты-мамологи и гинекологи призывают не пренебрегать ими. Правильно выбрать и купить бюстгальтер можно в магазине Intimo. Консультанты магазина помогут выбрать не только красивое, но и удобное белье.

Так почему же важно носить бюстгальтеры?

Самая простая причина, почему следует носить бюсты – эстетическая. Они точно необходимы, когда речь идет о легких шелковых, шифоновых или прозрачных блузах и топах, вечерних платьях без рукавов и т.д. Под первые следует одевать кружевные бюстгальтеры с мягкой или уплотненной чашечкой. А под платья подойдут балконеты, бюсты с эффектом push-up с широкими лямками без бретелек. Есть и случаи, когда стоит визуально уменьшить объем груди – деловые встречи, совещания, рабочие поездки. Тогда выбирайте закрытые бюстгальтеры с уплотненной чашечкой или спортивные с функцией поддержки спины.

Еще одна причина в пользу бюстгальтеров – защита молочных желез от травм и повреждений. Даже самый легкий случайный удар в грудь может оставить по себе гематому, царапину на нежной коже, или же вызвать опухоль. Избежать повреждений помогут бюсты с уплотненной или мягкой чашечкой на широких лямках и бретелях. А во время занятий спорта, когда риск травм особенно высок, не следует пренебрегать спортивными бюстами и топами.

В магазине Intimo можно приобрести белье и купальники на любой вкус

Если формы пышные, бюстгальтеры помогут держать спину ровной и не сутулиться. Для этого следует выбирать закрытые бюстгальтеры с широкими лямками и бретелями, спортивные топы из эластичного материала.

Для женщин, кормящих грудной грудью, бюстгальтеры просто необходимая вещь. Они поддерживают увеличенную грудь и помогают избежать раздражений. Для таких случаев выбирайте бюсты из натуральных материалов, с мягкими чашечками без косточек и широкими лямками и бретелями.

Конечно, бюсты не спасут от растяжек и потери формы груди, но точно помогут отсрочить этот процесс. Конечно, если бюстгальтер правильно подобран к размеру и форме груди, не создает дискомфорт и не травмирует молочные железы.

В магазине Intimo можно приобрести белье и купальники на любой вкус

Как правильно носить бюстгальтер

- Белье должно быть подобрано по размеру груди, быть комфортным, удобным и незаметным;

- Носить бюсты можно не более 7-8 часов подряд;

- Нельзя спать в бюстгальтерах;

- Нельзя носить бюстгальтеры с поврежденными чашками, косточками, лямками бретелями или застежками;

- Следует избегать бюстгальтеров из нейлоновых и синтетических тканей.

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