Как оживить одежду, чтобы выглядеть ярко на работе

Фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Если работа заставляет летом сидеть в офисе, то себя можно порадовать стильным и интересным образом на работу.

Как оживить стиль посоветовала стилист Дарья Шебина в Instagram.

Первое из правил - это четкая и острая линия в образе: каблуки, стрелки, лацканы, ремень, принт и прочее.

Контрастность цветов - еще один залог яркого стиля. Чтобы сделать акцент и привлечь внимание, можно добавить один яркий оттенок.

Помада, ухоженная прическа, духи и хотя бы одна подчеркнутая часть тела - это то, что должно присутствовать.

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Не стоит забывать и о стильных деталях, которые оживят офисный образ. Например, пояс, акцент на одной из частей тела, высокие каблуки, яркие цвета, вырезы на брюках, изысканное декольте.

Легкие и романтические сарафаны - это хит лета 2021 года. Модели из тонкого трикотажа, в макси-длине и с глубоким боковым или передним разрезом достойны внимания в жаркую погоду. Кроме этого, модно одевать сарафаны свободного длинного покроя природно-землистых оттенков.