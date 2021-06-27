Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 162
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 513
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 747
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1440
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1107
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7237
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 513
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 720
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
8
7
7
6
14
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Лето 2021: какие модные вещи стоит надевать в жару
Лето 2021: какие модные вещи стоит надевать в жару
Нестандартная красота: невысокие звезды, которые достигли огромного успеха
Нестандартная красота: невысокие звезды, которые достигли огромного успеха
Какие выбрать и с чем надевать самые модные джинсы лета
Какие выбрать и с чем надевать самые модные джинсы лета
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 513
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 351
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 441
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1008
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 81
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
воскресенье, 27 июня 2021 18:47

Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
8

  Комментировать

Легкие и романтические сарафаны - это хит лета 2021 года. Модели из тонкого трикотажа, в макси-длины и с глубоким боковым или передним разрезом достойны внимания в жаркую погоду.

Кроме этого, модно одевать сарафаны свободного длинного покроя природно-землистых оттенков, сообщает издание Elle.UA

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе

Для любителей более заметной одежды в ассортименте брендов найдутся смелые модели: сарафаны с воланами, пайетками, в технике пэчворк или с яркими летними принтами.

Модный сарафан на лето
Фото: elle.ua
Модный сарафан на лето
Модный сарафан на лето
Модный сарафан на лето
Модный сарафан на лето

Летом 2021 года в тренде будут яркие цвета, длина макси и рукава-буфы. Кроме сарафанов, в моде пышные юбки, шорты, корсеты, комбинезоны и легкие костюмы.

Девушкам с типом фигуры "груша" стоит обратить внимание на платья с запахом или рукавами-фонариками, сарафаны с мелким принтом и пышным низом

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Помощь от государства была мизерной: как выживают предприниматели в Украине

Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

Самое читаемое
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 8983
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 7911
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
 1 Просмотров: 7237
&quot;П*дарасы, с*ка&quot; - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
"П*дарасы, с*ка" - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
6
 Просмотров: 4050
Восстание узников подавили танками
Восстание узников подавили танками
 Просмотров: 4041
Мода
Романтика и сексуальность: какими купальниками поражают fashion-блогеры
Романтика и сексуальность: какими купальниками поражают fashion-блогеры
 Просмотров: 603
Как они это делают: стиль самых модных украинских женщин
Как они это делают: стиль самых модных украинских женщин
 Просмотров: 261
Семь легендарных платьев, которые навсегда вошли в историю моды
Семь легендарных платьев, которые навсегда вошли в историю моды
7
 Просмотров: 891
Как найти клиентов фотографу
Как найти клиентов фотографу Просмотров: 72
Лето 2021: какие модные вещи стоит надевать в жару
Лето 2021: какие модные вещи стоит надевать в жару
7
 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
8
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
2
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
2
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
1
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1
США и Германия планируют помочь Украине из-за "Северного потока-2"
Голосов: 200
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть