Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду

Легкие и романтические сарафаны - это хит лета 2021 года. Модели из тонкого трикотажа, в макси-длины и с глубоким боковым или передним разрезом достойны внимания в жаркую погоду.
Кроме этого, модно одевать сарафаны свободного длинного покроя природно-землистых оттенков, сообщает издание Elle.UA
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Для любителей более заметной одежды в ассортименте брендов найдутся смелые модели: сарафаны с воланами, пайетками, в технике пэчворк или с яркими летними принтами.
Летом 2021 года в тренде будут яркие цвета, длина макси и рукава-буфы. Кроме сарафанов, в моде пышные юбки, шорты, корсеты, комбинезоны и легкие костюмы.
Девушкам с типом фигуры "груша" стоит обратить внимание на платья с запахом или рукавами-фонариками, сарафаны с мелким принтом и пышным низом
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