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вторник, 22 июня 2021 18:47

Лето 2021: какие модные вещи стоит надевать в жару
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Платье с запахом
Фото: telegra.ph
Модный сарафан с мелким принтом
Платье с V-образным вырезом
Модная пышная юбка
Сарафан с тонкими бретелями

Летом 2021 года в тренде будут яркие цвета, длина макси и рукава-буфы. Кроме сарафанов, в моде пышные юбки, шорты, корсеты, комбинезоны и легкие костюмы.

Девушкам с типом фигуры "груша" стоит обратить внимание на платья с запахом или рукавами-фонариками, сарафаны с мелким принтом и пышным низом, сообщает украинская стилистка Елена Мудренко.

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"Такие варианты будут выполнять функцию коррекции фигуры - удлинять шею и вытягивать лицо".

Фасон с V-образным вырезом подойдет обладательницам фигуры "перевернутый треугольник". Такой вырез сделает широкие плечи более хрупкими. Также стилистка советует пышные юбки, сарафаны на одно плечо или с тоненькими бретельками и асимметричный крой. Цвета лучше выбрать яркие.

Женщинам с типом фигуры "прямоугольник", где плечи, талия и бедра одинаковы по ширине, подойдут корсеты, широкие пояса и выразительные принты. Например, можно выбрать легкий костюм из топа и юбки на резинке, которая подчеркнет талию.

В массмаркете пляжные сарафаны можно найти от 500 грн до 1,5 тыс. грн, комбинезоны - от 800 грн до 2,5 тыс. грн, шорты - от 500 грн до 800 грн, а за костюмы на лето придется заплатить от 1,5 тыс. грн до 3 тыс. грн.

Этим летом среди трендовых вещей есть бикини с анималистическими принтами, платья с открытой спиной и бейсболки. Для создания стильных образов в отпуске стоит взять актуальные элементы гардероба. Купальники с длинными завязками, анималистическими принтами, кислотных оттенков и в стиле минимализма являются нынешними трендами.

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