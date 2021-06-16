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среда, 16 июня 2021 14:34

Платье с открытой спиной и леггинсы: что взять в отпуск для трендовых образов
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Этим летом среди трендовых вещей есть бикини с анималистическими принтами, платья с открытой спиной и бейсболки. Для создания стильных образов в отпуске стоит взять актуальные элементы гардероба.

Купальники с длинными завязками, анималистическими принтами, кислотных оттенков и в стиле минимализма являются нынешними трендами. Классикой остаются модели черного цвета, пишет Cosmopolitan.

Платье-сетка или с открытой спиной удачно подойдут для незабываемого вечера. Мини-платье в горох стоит выбрать для прогулок днем.

Можно взять с собой топ-бандо черного, белого или пастельных оттенков. Также обратите внимание на модели ярких цветов или вязаные.

Леггинсы появились в весенних коллекциях этого года и остаются актуальными. Неспортивные варианты можно надеть и на вечеринку.

Стоит выбрать удачную модель бейсболки, которая является трендовым головным убором. Из обуви актуальны клоги - ботинки на массивной деревянной подошве. Популярными остаются сандали с тонкими ремешками.

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Из солнечных очков выбирайте оверсайз модели с толстыми оправами и "кошачий глаз". Но лучше этот аксессуар подобрать под форму и черты лица, а не зацикливаться на трендах.

Лето - идеальная пора для отдыха и поездок к морю. Именно поэтому большинство женщин так тщательно подбирают новые купальники, желая привлекать как можно больше внимания. Но пляжная мода включает в себя большое количество деталей, способных сделать морской образ более стильным и интересным.

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