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вторник, 26 января 2021 16:35

Как купить одежду и обувь Puma со скидкой?

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Как купить одежду и обувь Puma со скидкой?
Фото: IZI.ua

Носить оригинальную брендовую одежду – не значит тратить много денег. Немного терпения, несколько хитростей и лайфхаков, и приобрести кроссовки или футболку именитого производителя получится с хорошей экономией.

Речь не о "паленых" вещах и не о недобросовестных подделках из Поднебесной, а об оригинальной продукции, которую порой выбрасывают на рынок со скидками от 5 до 75%.

Puma и не только

Возьмем в качестве примера немецкий бренд Puma, который производит спортивную обувь, одежду и инвентарь с 50-ых годов прошлого века. Хотя описанные ниже "хитрости" работают и с любым другим брендом, рассчитанным на масс-маркет.

Исключение составляют лимитированные коллекции, одежда и обувь премиум-класса, которые априори не продаются со скидками.

Аутлеты и дискаунтеры

Есть специальные магазины, которые продают новую и оригинальную продукцию дешевле, чем она продавалась в фирменных магазинах. Это аутлеты и дискаунт-магазины, как брендовые, так и мультибрендовые. Найти аналогичные торговые площадки можно и в Сети.

За счет чего формируется экономия? Ничего сверхъестественного. Обычные магазины не всегда успевают продать нужный объем продукции, какие-то модели производят с излишком, какие-то не успевают найти покупателя до тех пор, пока на прилавках не появляется новая коллекция. Чтобы освобождать торговые витрины и склады – часть товара продают через "аутлеты" и "дискаунты" со скидкой. На рынке работают, как Пума аутлет-бутики, так и аутлет-магазины широкого профиля с разными брендами.

С актуальным каталогом продукции дисконт Пума в профильном магазине вы можете ознакомиться по ссылке https://sport-discount.com.ua/puma/.

Охотимся за распродажами

Еще один лайфхак – это дожидаться распродаж. Традиционно распродажи со скидками почти на весь ассортимент устраивают в черную пятницу, накануне Рождества и других праздников. Также каждый магазин может проводить свои индивидуальные распродажи, в любой месяц и день.

Чтобы успеть купить нужную вам вещь в период распродаж и по хорошей скидке, придется постараться – периодически следить за каталогом продукции, чтобы товар не выкупили в считанные часы, а также следить за размером скидки. К сожалению, предугадать, будет ли скидка на конкретный товар из каталога, и какой будет эта скидка, не всегда реально.

Материал подготовлен при поддержке https://sport-discount.com.ua/

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