Горизонтальные полоски придают объем и пижаму носить только дома: модные правила, от которых следует избавиться

 
Ексклюзивы
1/5
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 621
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 711
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 558
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 2592
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 630
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 28485
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1872
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20349
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 16173
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 7659
Фото
Все фото
5
5
5
9
16
Горизонтальные полоски придают объем и пижаму носить только дома: модные правила, от которых следует избавиться
Горизонтальные полоски придают объем и пижаму носить только дома: модные правила, от которых следует избавиться
Чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно: 5 платьев, которые стоит носить зимой
Чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно: 5 платьев, которые стоит носить зимой
Трикотаж – хит сезона: пять вязаных трендов, которые должны быть в зимнем гардеробе
Трикотаж – хит сезона: пять вязаных трендов, которые должны быть в зимнем гардеробе
Утепленный бомбер и трикотаж: какие вещи будут в тренде зимой 2022 года
Утепленный бомбер и трикотаж: какие вещи будут в тренде зимой 2022 года
&quot;Голые&quot; платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м
"Голые" платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м
Видео
Все видео
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
Символ перемен: создали главный цвет 2022 года
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4896
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3681
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 540
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
вторник, 11 января 2022 17:31

Горизонтальные полоски придают объем и пижаму носить только дома: модные правила, от которых следует избавиться
5

  Комментировать

Большинство правил в мире моды, считавшихся обязательными, теперь устарели. Например, моднын блогеры и инфлюэнсеры объединяют разные принты в одном образе, миксуют золото с серебром и подбирают разные по цвету сумку и обувь. А раньше такие решения в образе называли моветоном.

Стилистка Самаль Сан поделилась в Instagram, какие еще табу стали трендовыми. В частности, она уверена, что бельевой стиль, в котором представлены популярные пижамы и комбинации, уже давно вышел за пределы домашней одежды.

Вторым устаревшим правилом блогер назвала микс коричневого и черного. Есть оттенки, которые не смешиваются, но это не тот случай.

Бельевой стиль, в котором представлены популярные пижамы и комбинации, уже давно вышел за пределы домашней одежды
Фото: instagram.com/streetstyle_looks
Вторым устаревшим правилом блогер назвала микс коричневого и черного
Еще одним устаревшим мнением является то, что горизонтальные полоски визуально придают объем
То, что кожаные лосины и джинсы-скинни считают устаревшим нарядом, зависит от стилизации
Раньше модницы уверяли, что джинсы или брюки с высокой посадкой подходят только тощим

Третье - горизонтальные полоски визуально придают объем. Но по словам Сан, это зависит от ширины полос: если между ними узкие промежутки, то такой вариант не будет увеличивать визуально. Удачным решением будут вещи в тонкую светлую полосу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прилегающие и куртки с карманами на замках: стилистка назвала устаревшую верхнюю одежду

То, что кожаные лосины и джинсы-скинни считают устаревшим нарядом, зависит от стилизации. Так же как и с джинсами или брюками с высокой посадкой. Раньше модницы уверяли, что такой вариант подходит только худым. Но стоит подобрать правильный вариант, ткань которого не должна обтягивать, и получите стильный образ.

Часто то, что считалось моветоном, со временем становится модным и на пике популярности. Есть десятки образов и элементов гардероба, сочетание которых считались табу, а теперь - трендовыми. Признаком безвкусицы был микс джинсов и жакета, но в 2021 году это изменилось. Сейчас сочетают джинсы с жакетами и блейзерами. Трендовыми моделями являются жакеты оверсайз и в ярких цветах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горизонтальные полоски придают объем и пижаму носить только дома: модные правила, от которых следует избавиться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Извержения вулкана и землетрясения разрушили города на острове

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 28485
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 24562
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 3 Просмотров: 15750
&quot;Ситуацию раздули&quot; - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана
"Ситуацию раздули" - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана Просмотров: 14455
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 Просмотров: 8325
Мода
Чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно: 5 платьев, которые стоит носить зимой
Чтобы не замерзнуть и выглядеть стильно: 5 платьев, которые стоит носить зимой
5
 Просмотров: 1044
Трикотаж – хит сезона: пять вязаных трендов, которые должны быть в зимнем гардеробе
Трикотаж – хит сезона: пять вязаных трендов, которые должны быть в зимнем гардеробе
5
 Просмотров: 1458
Утепленный бомбер и трикотаж: какие вещи будут в тренде зимой 2022 года
Утепленный бомбер и трикотаж: какие вещи будут в тренде зимой 2022 года
9
 Просмотров: 1404
"Голые" платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м
"Голые" платья и слишком смелые декольте: лучшие наряды, которые выбирали звезды в 2021-м
16
 Просмотров: 7074
Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
Слишком много голого тела и неудачные фасоны: самые странные образы звезд на красных дорожках в 2021 году
12
 Просмотров: 5230
Больше всего комментируют
3
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
2
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
2
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
1
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1
Кулеба: Требования Путина угрожают международной безопасности
Голосов: 259
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть