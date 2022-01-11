Горизонтальные полоски придают объем и пижаму носить только дома: модные правила, от которых следует избавиться

Большинство правил в мире моды, считавшихся обязательными, теперь устарели. Например, моднын блогеры и инфлюэнсеры объединяют разные принты в одном образе, миксуют золото с серебром и подбирают разные по цвету сумку и обувь. А раньше такие решения в образе называли моветоном.

Стилистка Самаль Сан поделилась в Instagram, какие еще табу стали трендовыми. В частности, она уверена, что бельевой стиль, в котором представлены популярные пижамы и комбинации, уже давно вышел за пределы домашней одежды.

Вторым устаревшим правилом блогер назвала микс коричневого и черного. Есть оттенки, которые не смешиваются, но это не тот случай.

Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Третье - горизонтальные полоски визуально придают объем. Но по словам Сан, это зависит от ширины полос: если между ними узкие промежутки, то такой вариант не будет увеличивать визуально. Удачным решением будут вещи в тонкую светлую полосу.

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То, что кожаные лосины и джинсы-скинни считают устаревшим нарядом, зависит от стилизации. Так же как и с джинсами или брюками с высокой посадкой. Раньше модницы уверяли, что такой вариант подходит только худым. Но стоит подобрать правильный вариант, ткань которого не должна обтягивать, и получите стильный образ.

Часто то, что считалось моветоном, со временем становится модным и на пике популярности. Есть десятки образов и элементов гардероба, сочетание которых считались табу, а теперь - трендовыми. Признаком безвкусицы был микс джинсов и жакета, но в 2021 году это изменилось. Сейчас сочетают джинсы с жакетами и блейзерами. Трендовыми моделями являются жакеты оверсайз и в ярких цветах.