Кроссовки под платье и микс золота с серебром: 10 табу, которые стали трендовыми

Часто то, что считалось моветоном, со временем становится модным и на пике популярности. Есть десятки образов и элементов гардероба, сочетание которых считались табу, а теперь являются трендовыми.

Признаком безвкусицы был микс джинсов и жакета, но в 2021 году это изменилось. Сейчас сочетают джинсы с жакетами и блейзерами. Трендовыми моделями являются жакеты оверсайз и в ярких цветах, говорится в материале ТСН.

Моветоном раньше считали смешивать золотые и серебряные украшения. Теперь такой микс актуален и в бижутерии.

Мода на сумку и туфли одного оттенка уже завершилась. Хотя в старых фильмах можно увидеть, как героини подбирали сумку, туфли, маникюр и губную помаду в одном цвете. Сейчас стоит миксовать различные оттенки для эффектного образа.

Фото: Pinterest

Колготки под обувь с открытым носком всегда были признаком дурного вкуса в модном мире. Но теперь, если выбрать плотные колготки или сетчатые, то можно так носить. Однако не надо надевать телесные блестящие колготки, гламурную открытую обувь или те колготки, на которых видны швы на пальцах.

Модницы все чаще надевают total black - образ полностью в черном цвете. В таком наряде можно появиться как на вечеринке, так и в офисе.

Кроп-топы стали настоящим модным хитом. А вместе с ними и бюстье. Миксовать стоит с блейзером и легкими рубашками. В этом году в моду вернулись короткие юбки. Их можно смело дополнять каблуками.

Носки с туфлями или щлепанцами стали главным трендом среди звезд. Впервые показали такое сочетание на модных показах, после чего многие блогеры и модели подхватили идею.

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Знаменитости все чаще появляются на светских мероприятиях в кроссовках. Сочетают их с брючным костюмом и платьями. А одним из трендов стал спорт-шик, который разрушил стереотип о спортивной одежде. Велошорты, леггинсы и трикотажные спортивные костюмы стали универсальными элементами гардероба, которые можно миксовать с чем угодно.

В новом модном осеннем сезоне стоит обновить гардероб и купить теплые и комфортные вещи.Одной из трендовых обновок станет трикотажное платье. Наиболее модный фасон этой осени - крой платья по фигуре. Следует выбирать с квадратным декольте или полуобнаженными плечами. Желательно отдавать предпочтение теплым цветам.