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пятница, 17 сентября 2021 13:34

Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень
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Юбка и кроп-топ практичные вещи, потому что их можно сочетать с другими
Фото: instagram.com/hoskelsa
На осень желательно выбирать платье-трансформер до колена или чуть ниже.
Трикотажное платье - одно из самых модных на осень

В новом модном осеннем сезоне стоит обновить гардероб и купить теплые и комфортные вещи.

Одной из трендовых обновок станет трикотажное платье, рассказала стилист Александра Камышова.

Наиболее модный фасон этой осени - крой платья по фигуре. Следует выбирать с квадратным декольте или полуобнаженными плечами. Желательно отдавать предпочтение теплым цветам.

Юбка и укороченный топ должны быть у всех модниц. Их можно комбинировать по-разному. Крой, цвет, текстуру юбки и топа выбирают на свой вкус.

Платье-трансформер советуют выбирать до колена или чуть ниже. Рукав - три четверти. Вариант с открытыми участками кроя больше подходит для теплых дней.

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Стилисты советуют выбирать светлые оттенки одежды.

Узкие джинсы и леггинсы снова вернулись в моду в этом сезоне. Также актуален клеш и "дранина". Среди самых модных моделей 2021-2022 - широкие джинсы. Это могут быть прямые, багги, расклешенные от бедра, мешковатый крой.

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