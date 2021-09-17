Самые модные вещи: обновляем гардероб на осень

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В новом модном осеннем сезоне стоит обновить гардероб и купить теплые и комфортные вещи.

Одной из трендовых обновок станет трикотажное платье, рассказала стилист Александра Камышова.

Наиболее модный фасон этой осени - крой платья по фигуре. Следует выбирать с квадратным декольте или полуобнаженными плечами. Желательно отдавать предпочтение теплым цветам.

Юбка и укороченный топ должны быть у всех модниц. Их можно комбинировать по-разному. Крой, цвет, текстуру юбки и топа выбирают на свой вкус.

Платье-трансформер советуют выбирать до колена или чуть ниже. Рукав - три четверти. Вариант с открытыми участками кроя больше подходит для теплых дней.

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Стилисты советуют выбирать светлые оттенки одежды.

Узкие джинсы и леггинсы снова вернулись в моду в этом сезоне. Также актуален клеш и "дранина". Среди самых модных моделей 2021-2022 - широкие джинсы. Это могут быть прямые, багги, расклешенные от бедра, мешковатый крой.