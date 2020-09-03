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четверг, 03 сентября 2020 23:46

Дизайнер рассказал, какая обувь будет в тренде осенью

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Дизайнер рассказал, какая обувь будет в тренде осенью
Ранее дизайнеры во время приготовления осенне-зимних коллекций предпочитали черным и серым цветам. Фото: pixabay

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с украинскими модницами фэшн-советами.

Он рассказал, какая обувь будет актуальной осенью 2020 года на странице в Instagram.

По его словам, в этом сезоне квадратный носок уже не будет таким популярным, как в прошлом. Зато ботильоны с острыми носками придадут актуальности аутфиту.

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Ранее дизайнеры во время приготовления осенне-зимних коллекций предпочитали черные и серые цвета. Однако они уже надоели всем и сейчас в продажах появится обувь с неординарными сочетаниями цветов: шоколадный и фиолетовый, баклажанный и изумрудный, синий и карамельный.

Стоит приобрести сапоги для верховой езды с потертостями. Обратить внимание стоит и на ботфорты и чулки. Это касается не только лакированной кожи, но и обычной замши.

Обувь kitten heels будет актуальной до начала дождливой погоды. Андре Тан отметил, что еще в 50-х годах Одри Хепберн очаровала изящными туфлями на каблуках. Это хорошо, женственно, а главное - безопасно.

Главную палитру модных цветов осени-2020 представили институт цвета Pantone совместно с компанией Heuritech, которая специализируется на прогнозировании модных трендов. Новое исследование отличается от стандартных рейтингов Pantone.

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