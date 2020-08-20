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четверг, 20 августа 2020 23:46

Назвали модные цвета осени 2020

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Назвали модные цвета осени 2020
Акцент сделали на пяти основных цветовых гаммах. Фото: pixabay

Главную палитру модных цветов осени-2020 представили институт цвета Pantone совместно с компанией Heuritech, которая специализируется на прогнозировании модных трендов.

Новое исследование отличается от стандартных рейтингов Pantone, пишет Heuritech.

Акцент сделали на пяти основных цветовых гаммах. Эксперты проанализировали не только коллекции сезона осень-зима, но и главные Instagram-тренды. В итоге они выделили следующие модные цвета:

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Мята. Эта модная палитра состоит из оттенков Misty Jade, Water Fall и UltraMarine Green. Нефрит, бирюза и зеленый. По мнению экспертов, они ассоциируются с 80-ми, дарят ощущение покоя и гармонии.

Пастель. В центре внимания - лавандовый Lupine, нежно-голубой Blue Topaz, и розовый Blushing Pink. Несмотря на то, что эти цвета мы чаще привыкли видеть на девушках, эксперты прогнозируют рост их популярности и среди мужчин.

Земляные оттенки. Коричневый Tawny Birch, темно-зеленый Military Olive и бежево-персиковый Sheepskin удачно сочетаются между собой, а также органично смотрятся и с более яркими оттенками.

Синий. Классический синий стал главным цветом 2020 года, но не стоит забывать и о других трендовых оттенках этого спектра. Среди них - Blue Bird, Marina и True Blue.

Розовый. От пудрового Pale Blush до насыщенного ягодного Very Berry - эта палитра актуальна в любых тональностях. В последнее время она стала более популярной в социальных сетях, ведь эти цвета быстро привлекают внимание и завоевывают расположение.

Чем порадует девушек следующий сезон в плане маникюра? Эксперты интернет-магазина бьюти-товаров Naomi приоткрыли тайну новинок грядущего года и объяснили свежие тренды.

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