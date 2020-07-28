4 тренда в маникюре, с которых начнется 2021 год

Чем порадует девушек следующий сезон в плане маникюра? Эксперты интернет-магазина бьюти-товаров Naomi приоткрыли тайну новинок грядущего года и объяснили свежие тренды.

Минимализм на пике популярности

Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники

Маникюр с покрытием спокойных или "негативных" (темных) оттенков будет дополнен геометрией и абстрактными рисунками.

Набирает обороты арт-маникюр в стиле минимализма, когда ногти украшают росписью, напоминающей эскиз карандашом.

Естественный цвет покрытия и несколько точных штрихов - вот секрет самого модного маникюра в минимализме.

Стемпинг

Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники

Новая техника покрытия, о которой все будут говорить в следующем сезоне - стемпинг, или нанесение узоров штампом. Для этого используют специальные аппликаторы - штампы, которые и создают нужные узоры. Стемпинг создается двумя способами - контрастные узоры или подбор пастельных оттенков, например, розовый + голубой, розовый + молочный и т.д. Для дизайна понадобится набор штампов и густой лак или гель-лак.

Матовый маникюр

Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники

Продолжит триумфальное шествие стиль матового маникюра. Оттенки можно выбирать самые разные, а вот финишное покрытие - матовое, что и придает ногтям свежий модный вид.

"Есть гель лаки с матовым эффектом, но их палитра обычно ограничена. Если использовать финишное покрытие, можно бесконечно экспериментировать с оттенками и сочетанием, а в конце процедуры просто нанести матовый гель", - объяснили в Naomi.

Слайдер-дизайн в маникюре 2021

Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники

В будущем году очень популярным станет так называемый слайдер-маникюр, суть которого в использовании наклеек с готовыми узорами для украшения ногтей. Это могут быть цветы, геометрия, животные, картины известных художников и другие разнообразные сюжеты.

"Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники. Например, слайдер-дизайн - это покрытие особыми наклейками на водной основе. Плюсы очевидны: быстро и просто, а главное, рисунок может быть действительно очень сложным и четким, детализированным, есть даже слайдеры с фотоизображением", - рассказали специалисты Naomi.

Не забывайте и о классике, она всегда актуальна - однотонный глянцевый маникюр и френч.

Также в 2021 году все еще в моде нюдовый маникюр, который не сдает позиций.