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вторник, 28 июля 2020 09:05

4 тренда в маникюре, с которых начнется 2021 год

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Чем порадует девушек следующий сезон в плане маникюра? Эксперты интернет-магазина бьюти-товаров Naomi приоткрыли тайну новинок грядущего года и объяснили свежие тренды.

Минимализм на пике популярности

  Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники
Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники

Маникюр с покрытием спокойных или "негативных" (темных) оттенков будет дополнен геометрией и абстрактными рисунками.

Набирает обороты арт-маникюр в стиле минимализма, когда ногти украшают росписью, напоминающей эскиз карандашом.

Естественный цвет покрытия и несколько точных штрихов - вот секрет самого модного маникюра в минимализме.

Стемпинг

  Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники
Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники

Новая техника покрытия, о которой все будут говорить в следующем сезоне - стемпинг, или нанесение узоров штампом. Для этого используют специальные аппликаторы - штампы, которые и создают нужные узоры. Стемпинг создается двумя способами - контрастные узоры или подбор пастельных оттенков, например, розовый + голубой, розовый + молочный и т.д. Для дизайна понадобится набор штампов и густой лак или гель-лак.

Матовый маникюр

  Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники
Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники

Продолжит триумфальное шествие стиль матового маникюра. Оттенки можно выбирать самые разные, а вот финишное покрытие - матовое, что и придает ногтям свежий модный вид.

"Есть гель лаки с матовым эффектом, но их палитра обычно ограничена. Если использовать финишное покрытие, можно бесконечно экспериментировать с оттенками и сочетанием, а в конце процедуры просто нанести матовый гель", - объяснили в Naomi.

Слайдер-дизайн в маникюре 2021

  Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники
Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники

В будущем году очень популярным станет так называемый слайдер-маникюр, суть которого в использовании наклеек с готовыми узорами для украшения ногтей. Это могут быть цветы, геометрия, животные, картины известных художников и другие разнообразные сюжеты.

"Поразить росписью ногтей становится все сложнее, поэтому появляются новые техники. Например, слайдер-дизайн - это покрытие особыми наклейками на водной основе. Плюсы очевидны: быстро и просто, а главное, рисунок может быть действительно очень сложным и четким, детализированным, есть даже слайдеры с фотоизображением", - рассказали специалисты Naomi.

Не забывайте и о классике, она всегда актуальна - однотонный глянцевый маникюр и френч.

Также в 2021 году все еще в моде нюдовый маникюр, который не сдает позиций.

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