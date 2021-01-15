Дизайнер рассказал, что портит модный образ

Универсальные - это колготки с геометрическим принтом и в горошек. Фото: pixabay

Некоторые элементы одежды могут испортить целостный образ.

Есть вещи, которые удешевляют вид, поэтому от отдельных элементов гардероба надо отказаться, рассказал дизайнер Андре Тан в Instagram.

По его словам, одним из неудачных элементов являются колготки с неуместным принтом. Универсальные - это колготки с геометрическим принтом и в горошек. В тренде сейчас также вариант с логотипом.

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Также модельер не советует покупать подделки.

"Руки так и чешутся заказать подделку известных брендов, чтобы попробовать свои силы в обществе. Уважайте бренды и не опускайтесь до уровня поддельных изделий. В масс-маркетах можно найти много доступных актуальных моделей", - отметил Андре Тан.

Неправильный уход за одеждой сделает ваш облик бессмысленным. Длинную колючую этикетку с нужной инструкции об уходе за вещью срезать не надо. Правил ухода, которые там написаны, надо придерживаться, тогда одежда будет более качественной дольше.

Андре Тан также не советует пренебрегать аксессуарами.

"Я даже не знаю, что хуже: избыточность аксессуаров или полное их отсутствие. Правильно подобранные украшения - признак хорошего вкуса. Не пренебрегайте этим", - написал дизайнер.

Еще он рекомендует вовремя прощаться с одеждой. Мода циклична, но это не значит, что можно складывать вещи, в надежде одеть их снова через 10 лет. Одежду старого покроя заметно сразу. Даже ваши любимые базовые вещи могут сильно износиться.

В прошлом году главным трендом моды объявили спортивные штаны, в которых можно было ходить везде. Кроме них были также стильные вещи, которые укрепились в моде и какими стоит пополнить свой гардероб.