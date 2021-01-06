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пятница, 08 января 2021 23:46

Прошлый год принес новые модные тренды - какие из них стоит иметь в гардеробе

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Прошлый год принес новые модные тренды - какие из них стоит иметь в гардеробе
Назвали самые желанные модные вещи. Фото: pixabay

В прошлом году главным трендом моды объявили спортивные штаны, в которых можно было ходить везде.

Кроме них были также стильные вещи, которые укрепились в моде и какими стоит пополнить свой гардероб, пишет Elle.

Специалисты называют одними из таких сандалии Birkenstock. Запросы на них во второй половине 2020-го выросли на 225%. Модницы отмечают их преимуществами комфортность и универсальность.

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Еще одним трендом является сумка Telfar, которые раскупали целый 2020 год. Они доступны по цене и сделаны из экологичных материалов.

Джоггери Nike также закрепились в моде и являются одними из первых в рейтингах желаемых вещей. Их поиски выросли на 213%. Некоторые объединяют их с каблуками и элегантными сумками.

Футболка с подплечниками является признаком моды оверсайз.

Наиболее популярны также джинсы-слоучи, которые стали одной из самых востребованных вещей в мире.

Во время показа коллекции Cruise 2021 показали новую сумку Dior Caro, которую создала Мария Грация Кьюри. Бренд Dior после этого показал изнутри, как создавалась сумка, пишет Vogue. В серии Savoir-Faire представляют моменты от концептуализации до воплощения.

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