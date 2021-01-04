Показали процесс создания новой сумки Dior

Золотой логотип Christian Dior наносят на внутренние детали, а металлические аксессуары в виде дисков украшают экстерьер сумки. Фото: pixabay

Во время показа коллекции Cruise 2021 показали новую сумку Dior Caro, которую создала Мария Грация Кьюри.

Бренд Dior после этого показал изнутри, как создавалась сумка, пишет Vogue.

В серии Savoir-Faire представляют моменты от концептуализации до воплощения.

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Имея детали разработки, мастера ателье вырезают выкройки из кожаных панелей, прежде чем перейти к этапу лоскутного шитья. С помощью 18000 стежков создают геометрический узор каннаж.

Золотой логотип Christian Dior наносят на внутренние детали, а металлические аксессуары в виде дисков украшают экстерьер сумки. Сумка Caro также имеет ремешок-цепочку и несколько вариантов цветов: черный, серый, бежевый, слоновой кости, небесно-голубой и мятно-зеленый.

В новом году популярности наберет украшение моносерьга. Специалисты предупреждают, что к ней стоит хорошо продумать весь образ, пишет "Уніан". Выбирать стоит одну моносерьгу, или асимметричные. К одной серьги, стоит заложить прядь волос за ухо, чтобы акцентировать на ней внимание.