Какое украшение будет актуальним в новом году

Выбирать стоит одну моносерьгу, или асимметричные. Фото: pixabay

В новом году популярности наберет украшение моносерьга.

Специалисты предупреждают, что к ней стоит хорошо продумать весь образ, пишет "Уніан".

Выбирать стоит одну моносерьгу, или асимметричные. К одной серьги, стоит заложить прядь волос за ухо, чтобы акцентировать на ней внимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Специалист посоветовал, в чем встречать Новый год

Главное, чтобы цвет металла и материала вставки моносерьгы совпадал.

Помада стильного оттенка всегда может дополнить образ девушки. В зимнем сезоне 2021 самым популярным есть винний цвет, который идеально подойдет для особых случаев, сообщает издание Cosmopolitan.