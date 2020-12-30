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среда, 30 декабря 2020 23:46

Какое украшение будет актуальним в новом году

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Какое украшение будет актуальним в новом году
Выбирать стоит одну моносерьгу, или асимметричные. Фото: pixabay

В новом году популярности наберет украшение моносерьга.

Специалисты предупреждают, что к ней стоит хорошо продумать весь образ, пишет "Уніан".

Выбирать стоит одну моносерьгу, или асимметричные. К одной серьги, стоит заложить прядь волос за ухо, чтобы акцентировать на ней внимание.

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Главное, чтобы цвет металла и материала вставки моносерьгы совпадал.

Помада стильного оттенка всегда может дополнить образ девушки. В зимнем сезоне 2021 самым популярным есть винний цвет, который идеально подойдет для особых случаев, сообщает издание Cosmopolitan.

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