Какой цвет помады стал самым модным в сезоне

Сочный ягодный оттенок можно использовать для ежедневного макияжа. Фото: pixabay

Помада стильного оттенка всегда может дополнить образ девушки.

В зимнем сезоне 2021 самым популярным есть винний цвет, который идеально подойдет для особых случаев, сообщает издание Cosmopolitan.

Сочный ягодный оттенок можно использовать для ежедневного макияжа. Такой цвет помады подойдет каждой представительнице прекрасного пола и сделает образ ярким и невероятным.

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Лучше выбрать полупрозрачный финиш, который будет выглядеть более натурально и уместно на любом мероприятии. Также следует покупать оттеночные бальзамы или помады с ухаживающими свойствами, которые имеют такой нежный финиш.

Выбрали 2 главных цвета 2021 года. Ими станут "глубокий серый" - Ultimate Grey и "яркий желтый" - Illuminating. Такое решение приняли специалисты американского института цвета Pantone.