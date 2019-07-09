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вторник, 09 июля 2019 20:00

Что носить в жару: советы дизайнеров
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Автор: Виктория Богдан
  Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди
Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди

По мнению украинских дизайнеров опасно в жару одевать полиэстровые ткани, ведь они не пропускают воздух и могут спровоцировать негативные последствия для кожи. Также стоит обратить внимание на то, что летний гардероб должен быть свободным, ведь облегающие майки и футболки не защищают от опасных солнечных лучей.

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"Идеальный материал для лета - это лен и хлопок. Лен имеет свои неприятные моменты, ведь он очень мнется, поэтому лучше выбирать вариант льна в сочетании с хлопком. Что касается цветов, то большинство знает, что чем светлее ткань, тем она меньше нагревается. Однако мы настаиваем на том, чтобы не ходить только в белом. Сгодятся телесные, хаки, синие и пастельные оттенки", - делятся украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Кроп-топ

Одним из ключевых вещей в этом сезонные, которую стоит купить, стал укороченный кроп-топ различных оттенков. Топ выбирайте по стилю кроя, ведь эта вещь может выглядеть вульгарно. В нем точно не будет жарко, его можно носить с брюками, шортами или летящей юбкой с завышенной талией.

Автор: Виктория Богдан
  Топ выбирайте по стилю кроя, ведь эта вещь может выглядеть вульгарно
Топ выбирайте по стилю кроя, ведь эта вещь может выглядеть вульгарно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белое платье и отсутствие бюстгальтера: первая леди не надела белье на публичное мероприятие

Шорты и брюки

Дизайнеры советуют не забрасывать штаны далеко в шкаф, а носить различные варианты сочетаний. Хорошим выбором может стать костюм тройка - жилет, шорты и брюки одного тона. Главная задача в данном луке - подобрать правильную длину шорт. Чем меньше у вас рост, тем короче должны быть шорты. Но помните, длина должна быть в рамках приличия, чтобы не привлекать излишнее внимание.

Автор: Виктория Богдан
  Чем меньше у вас рост, тем короче должны быть шорты
Чем меньше у вас рост, тем короче должны быть шорты

Сарафаны

Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди - это альтернатива нарядным вечерним платьям. Свободный крой, элегантный вырез и легкая ткань - это наряд точно никого не заставит потеть. Также он выглядит достаточно сдержанно, но одновременно сексуально.

Автор: Виктория Богдан
  Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди
Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди
Автор: Виктория Богдан
  Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди
Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди

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ЦВЕТА

Темные оттенки притягивают солнце, поэтому их не советуют выбирать на выход в жару. Абсолютный победитель в палитре оттенков этого сезона - это белый цвет. Если же вам очень хочется одеть свой любимый черный, то дизайнеры рекомендуют не выбирать топы, рубашки, блузы - отдайте предпочтение легкому платью или шортам.

Автор: Виктория Богдан
  Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди
Идеальным вариантом для жары станет сарафан-миди

СОВЕТ

Не пренебрегайте головными уборами, в моде сегодня - соломенные канотье.

Президентская чета Владимир и Елена Зеленские посещали Канаду с официальным визитом. Жена гаранта поразила поклонников стильными образами, в которых появлялась на деловых встречах.

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