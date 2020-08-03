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понедельник, 03 августа 2020 16:22

Бренд & дизайнер: кто же диктует моду? Мнение Лилии Шеффлер-Сенновой

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Бренд &amp; дизайнер: кто же диктует моду? Мнение Лилии Шеффлер-Сенновой
Креативный директор Russian Roulette Magazine Лилия Сенновая: "Название бренда еще не гарантирует стиль"

Сегодня поговорили с креативным директором Russian Roulette Magazine Лилией Сенновой на увлекательную тему, которая будет интересна многим девушкам – о моде и о том, кто же ее диктует.

Так кто же решает, что на самом деле модно: бренд или дизайнер?

"Название бренда еще не гарантирует стиль", – рассуждает Лилия Сеннова. Ведь у каждого талантливого дизайнера есть свой почерк. Да и в принципе, за каждым брендом стоят люди, и именно они создают моду. Когда с компании уходит дизайнер, почерк меняется или же меркнет.

Также Лилия Сеннова дала несколько модных советов на летний сезон 2020, чтобы выглядеть даже в жаркую пору года стильно. Летом очень актуально носить так называемые "папины" сандалии — это обувь на двух ремешках, одним из классических представителей которых является бренд BIRKENSTOCK.

Сеннова также отмечает, что невозможно обойтись в этом сезоне и без шорт-бермудов, которые комбинируются с любым топом или бюстье. Они прекрасно будут выглядеть как на вечер с каблуком, так и днем со спортивными кроссовками. И не забудьте обязательно взять в руки плетеную корзину.

Можно также вдохновиться образом Брижит Бардо времен Сан-Тропе — шорты с высокой талией, платок в волосах, плетеная корзина, кожаные сандалии и маленькие маечки с надписями — все это выглядит актуально опять.

Фавориты Сенновой среди модных брендов – THE ROW, Loro Piana, Brunello Cucinelli, так как ее главные критерии для одежды – комфорт, удобство и качество материала. Так что, модницы, берите на заметку и пользуйтесь в удовольствие!

Но все же, где можно узнать о трендах сезона и как начать разбираться в моде?

Лилия Сеннова советует следить за еще одной силой, диктующей тренды, анализирующей и бренды, и дизайнеров – фэшн-блогерами. Многие из них становятся инфлюенсерами в мире моды.

На самом деле мода – это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но, следуя веяниям трендов, не забывайте о себе – своем комфорте, ощущениях и стиле.

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