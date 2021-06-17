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четверг, 17 июня 2021 12:48

Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
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100 лет назад женский купальник выглядел как блузка сшита с длинными панталонами
Фото: zolotoy.ru
В 1930-1940-х годах купальники в СССР были в виде комбинезонов
В 1932 году представили первый раздельный купальник
После 1940-х годов в СССР начали выпускать сатиновые лифчики на пуговицах в комплекте с темными мужскими трусами
Такие модели купальников были популярны в 1970-х годах

Еще 100 лет назад женский купальник был полностью закрытым и совершенно не приспособлен для плавания. А сейчас красавицы поражают крохотными бикини.

Как менялись фасоны купальников в течение прошлого века, читайте в материале Gazeta.ua.

Когда на летних Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме появилось соревнования по женскому плаванию, начали входить в моду первые купальные костюмы.

В начале ХХ в. женский купальник выглядел как блузка, сшитая воедино с длинными панталонами. Поверх этого часто надевали короткую юбочку. Конечно, об открытых руках и декольте речь не шла.

Автор: zolotoy.ru
  100 лет назад женский купальник выглядел как блузка сшита с длинными панталонами
100 лет назад женский купальник выглядел как блузка сшита с длинными панталонами

Мода стала более демократичной после Первой мировой войны. Женщинам разрешили демонстрировать на пляже открытые руки и показывать ноги на 15 см выше колена. По пляжам даже ходили проверяющие, и с помощью сантиметровой ленты проводили замеры купальников. Нарушительницам выписывали штраф и выгоняли с пляжа.

В 1930-1940-х годах купальники в СССР были в виде комбинезонов, полностью закрывали туловище.

Автор: bigpicture.ru
  В 1930-1940-х годах купальники в СССР были в виде комбинезонов
В 1930-1940-х годах купальники в СССР были в виде комбинезонов

Зато в западных странах в это время приобрели популярность раздельные купальники. Настоящую модную революцию совершил французский модельер Жак Хейм. В 1932 году он представил первый раздельный купальник, состоящий из высоких шорт и топа-бюстгальтера. Правда, многие девушки стеснялись демонстрировать талию. Но вскоре мода на загар сделала раздельный купальник трендом.

Автор: 4tololo.ru
  В 1932 году представили первый раздельный купальник
В 1932 году представили первый раздельный купальник

После 1940-х в СССР начали выпускать сатиновые лифчики на пуговицах в комплекте с темными мужскими трусами. Такие купальники модницы носили до 1970-х, тогда как в европейских странах еще в 1960-х годах девушки стали загорать в бикини и трусиках с заниженной линией талии.

Автор: 4tololo.ru
  После 1940-х годов в СССР начали выпускать сатиновые лифчики на пуговицах в комплекте с темными мужскими трусами
После 1940-х годов в СССР начали выпускать сатиновые лифчики на пуговицах в комплекте с темными мужскими трусами
Автор: 4tololo.ru
  Такие модели купальников были популярны в 1970-х годах
Такие модели купальников были популярны в 1970-х годах
Автор: 4tololo.ru
  Такие модели купальников были популярны в 1970-х годах
Такие модели купальников были популярны в 1970-х годах

Конечно, советские женщины самостоятельно перешивали и укорачивали трусики сверху, ведь купить импортные вещи было очень трудно.

Автор: bigpicture.ru
  В европейских странах еще в 1960-х девушки загорали в бикини
В европейских странах еще в 1960-х девушки загорали в бикини

Более похожие на современные модели купальников стали появляться в продаже в 1980-х годах.

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Лето - идеальная пора для отдыха и поездок к морю. Именно поэтому большинство женщин так тщательно подбирают новые купальники, желая привлекать как можно больше внимания. Но пляжная мода включает в себя большое количество деталей, способных сделать морской образ более стильным и интересным.

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