Барских презентовал капсульную коллекцию street wear

Автор: предоставлено пиар-агентом артиста Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк

Артист Макс Барских выпустил капсульную коллекцию street wear by Nick Vangard. Она посвящена проекту Bestseller - дуэта певца и Zivert.

Коллекция создана в стиле киберпанк. В ней представлены шесть вещей в стиле street wear, основанные на визуальных элементах и кадрах из клипа Bestseller.

Автор: предоставлено пиар-агентом артиста Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк

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Автором фотографий является фэшн-фотограф Ксения Каргина.

Автор: предоставлено пиар-агентом артиста Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк

Артисты Макс Барских и Zivert презентовали совместную видеоработу на композицию Bestseller. Трек рассказывает историю об одиночестве в стиле киберпанк.