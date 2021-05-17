Барских презентовал капсульную коллекцию street wear

Артист Макс Барских выпустил капсульную коллекцию street wear by Nick Vangard. Она посвящена проекту Bestseller - дуэта певца и Zivert.
Коллекция создана в стиле киберпанк. В ней представлены шесть вещей в стиле street wear, основанные на визуальных элементах и кадрах из клипа Bestseller.
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Автором фотографий является фэшн-фотограф Ксения Каргина.
Артисты Макс Барских и Zivert презентовали совместную видеоработу на композицию Bestseller. Трек рассказывает историю об одиночестве в стиле киберпанк.
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