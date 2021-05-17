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понедельник, 17 мая 2021 18:05

В стиле киберпанк: Барских презентовал капсульную коллекцию

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Автор: предоставлено пиар-агентом артиста
  Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк
Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк

Артист Макс Барских выпустил капсульную коллекцию street wear by Nick Vangard. Она посвящена проекту Bestseller - дуэта певца и Zivert.

Коллекция создана в стиле киберпанк. В ней представлены шесть вещей в стиле street wear, основанные на визуальных элементах и кадрах из клипа Bestseller.

Автор: предоставлено пиар-агентом артиста
  Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк
Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк

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Автором фотографий является фэшн-фотограф Ксения Каргина.

Автор: предоставлено пиар-агентом артиста
  Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк
Барских презентовал капсульную коллекцию в стиле киберпанк

Артисты Макс Барских и Zivert презентовали совместную видеоработу на композицию Bestseller. Трек рассказывает историю об одиночестве в стиле киберпанк.

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