Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ

Фото: cosmo.com.ua

Аксессуары - это топовая вещь, которая дополняет и делает эффектным даже самый скучный образ.

Украинские производители создали самые трендовые цепочки и кольца, которые станут универсальными, пишет Cosmopolitan.

Массивная цепочка с кулоном новой коллекции Yastreb и Yakush благодаря цветным камням придаст необычности образу.

Серебряный чокер с жемчугом бренда Anna Kov - наиболее соблазнительный аксессуар этого лета. Подойдет под платье или повседневные джинсы.

Лаконичное широкое кольцо, которое можно носить и как серьги - это удобный вариант трендового дополнения стиля от Logvin.

Об образе для летнего отдыха на море также следует позаботиться. Яркая цепочка с морскими звездами или ракушками от Aura Jewels пригодится для лука на пляжном отдыхе.

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Минималистичное кольцо с цепочкой от Guzema для тех, кто не любит массивные и броские украшения. Станет скромной деталью любого образа.

Тугие прически и аксессуары для волос делают трения и давление на кожу головы. Используя их, надо учесть некоторые правила, чтобы избежать неприятных последствий. Модными всегда будут обручи, повязки, заколки, резинки. Меняется только их стиль, форма, но носить их не всегда комфортно.