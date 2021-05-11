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вторник, 11 мая 2021 15:00

Аксессуары, которые модницам следует выбросить в этом сезоне

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Аксессуары, которые модницам следует выбросить в этом сезоне
Вполне потерял актуальность берет. На замену ему пришли панами, бейсболки и платки. Фото: pexels

Мода меняется, поэтому на замену одним вещам каждого сезона приходят другие.

Эта весна не стала исключением и есть те аксессуары, которые уже не в трендах, пишет OBOZREVATEL.

Совсем потерял актуальность берет. На замену ему пришли панамы, бейсболки и платки.

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Несколько лет подряд в трендах была удобная спортивная обувь на высокой подошве, но сейчас ее следует заменить на кеды на прямой платформе, лоферы или изысканные мюли. Кроссовки модные однотонных цветов, без ярких сочетаний.

Очки с тонкими линзами также устаревший вариант. Рекомендуют отдать предпочтение квадратным массивным очкам с подвесками или металлическими цепями.

Сумки, которые фиксируются на поясе, были в тренде несколько лет подряд. Сейчас дизайнеры не дополняют ими свои коллекции, а вместо них используют ультрамодную сумку-багет.

Браслеты из бисера заменили жемчужины. Модельеры дополняют ими кольца, ожерелья и сумки. Стильным считается чокер с жемчугом. Также трендовыми аксессуарами являются украшения с массивными цепями.

Летом этого года модным будет одежда с различными вариантами вырезов. Откровенные модели такого фасона выпускают различные бренды, как Christopher Esber, Sir, Isa Boulder и Aje. Этот тренд берет начало с прошлого года. В этом сезоне, когда есть больше возможностей для общения, поэтому и хочется показать свой стиль.

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