Акцент на объемные рукава и яркие цвета: какой тренч будет в моде этой весной

Для того, чтобы создать идеальный весенний образ, стоит разнообразить верхнюю одежду. Дизайнеры поражают идеями тренчей - моделями дождевого плаща.

Кожаный тренч - один из самых практичных. Его можно надевать во время дождя, мокрого снега и сильного ветра. Комбинировать лучше с базовыми вещами: черными леггинсами, туфлями-лодочками и мягкой сумкой. Об этом пишет ELLE.

Фото: Pinterest

Элементы гардероба, в которых есть акцент на объемные рукава, снова в моде. Большие рукава-фонарики, структурированные плечи и рукава oversize - тренчи с необычной фактурой дополнят весенний образ. На подиумах представляли также тренчи ярких цветов: от насыщенного зеленого до розового.

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Тренч размера оversize можно надеть с любыми вещами: джинсами, брюками, легкими платьями и юбками. Обувь на каблуках поможет вытянуть силуэт. В этом модном сезоне актуальными будут и тренчи необычного кроя.

Подбор стильной верхней одежды для весеннего сезона зависит от потребностей и образа жизни. В то же время такие вещи, как классический тренч и косуха остаются актуальными всегда.