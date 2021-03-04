Джинсовки, тренчи, пальто: какую верхнюю одежду следует надеть этой весной

Такие вещи, как классический тренч и косуха остаются актуальными всегда. Фото: pixabay

Подбор стильной верхней одежды для весеннего сезона зависит от потребностей и образа жизни.

В то же время такие вещи, как классический тренч и косуха остаются актуальными всегда, рассказала стилист Екатерина Полякова на странице в Instagram.

По ее словам, одним из модных трендов является пальто свободного кроя, которое также может быть актуальным всегда. Появляются более приталенные силуэты в духе 1960-1970-х.

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Кейп - это интересный предмет одежды, который также в моде. Преимущественно его добавляют, когда сформирована базовая одежда.

Еще один вид - тренч есть актуальным весной. Изюминкой может быть изделие из кожи.

Кожаная куртка продолжает держаться в тренде.

Джинсовки - идеальная верхняя одежда для теплой весны и лета. Базовый вариант будет подходить ко всему.

Непромокаемая ветровка - это не просто практичная вещь в сезон майских гроз, но и супермодная 2021 года. Носить можно даже со строгим костюмом - это будет особенно стильно.

Краткий дутый жилет модный в этом сезоне тоже. Если из-под него будет что-то выглядывать, то это будет даже более стильно.

Аксессуар, который дополнит образ и придаст ему элегантности - это модный узкий платок. Существуют популярные и оригинальные способы, как его носить. Такой платок на шее, например, произведет большое впечатление на окружающих. Носить его можно разными способами: бантик, петля или простой узел. Можно переплести 2 платка вместе или добавить бусины, или украшения и композиция будет выглядеть, как колье.