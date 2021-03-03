Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок

На поясе можно поэкспериментировать. Это придаст образу яркой изюминки. Фото: pixabay

Аксессуар, который дополнит образ и придаст ему элегантности - это модний узкий платок.

Существуют популярные и оригинальные способы, как ее носить, пишет Joy-pup.

Такой платок на шее, например, произведет большое впечатление окружающих. Носить его можно разными способами: бантик, петля или простой узел. Можно переплести 2 платка вместе или добавить бусины, или украшения и композиция будет выглядеть, как колье.

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Вместо браслета или часов на запястье можно связать узкий платок, подобрав гармоничные к образу цвета.

Также такой ​​платок можно носить на сумке. Самый популярный способ - обвязать одну ручку полностью, закрепить на лямке как брелок, повесить, оставив концы свободными.

Узкий платок может стать эффектным аксессуаром для волос. Можно использовать фантазию и связать ее по своему вкусу. Также носить как повязку на голову, как резинку для волос.

Как бандану можно связать платок, что еще и спасет от ветра, или солнца. Завяжите концы платка под подбородком, или как косынку.

На поясе можно поэкспериментировать. Это придаст образу яркой изюминки.

Одним из самых простых способов ношения платка является шляпа. Концы можно завязать пышным бантом, оставить дрожать на ветру или сделать двойной оборот и спрятать их внутрь.

Когда в стиле преобладают деловые образы, то аксессуар красиво будет выглядеть, как галстук. Можно его протянуть под воротником белой рубашки или блузки, завязав узел одним из этих способов.

К антитрендам попали вещи, которые еще недавно было популярным носить. Мода меняется со временем и некоторых вещей следует избавляться. Одним из антитрендов есть колготки. Если они с неуместным принтом, то могут стать совсем не подходящими к общему образу. Выбирать колготы надо в горошек или с логотипом.