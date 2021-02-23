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вторник, 23 февраля 2021 23:46

Какие вещи вышли из моды и могут испортить образ

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Какие вещи вышли из моды и могут испортить образ
Одним из антитрендов есть колготки. Фото: pixabay

К антитрендам попали вещи, которые еще недавно было популярным носить.

Мода меняется со временем и некоторых вещей следует избавляться, пишет "Уніан".

Одним из антитрендов есть колготки. Если они с неуместным принтом, то могут стать совсем не подходящими к общему образу. Выбирать колготы надо в горошек или с логотипом.

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Носить подделки также не модно, потому что их сразу заметно. Лучше подобрать актуальную модель с более доступного по цене ассортимента.

Уход за вещами также в моде. Стирать их нужно так, как пишет в инструкции. В противном случае одежду можно испортить.

Старомодный стиль также заметен. Вещи старого покроя слишком режут глаз. Их надо выбрасывать.

Ультракороткие юбки будут в моде в этом сезоне. Также в тренде сочетание длинных платьев поверх брюк. Дело в том, что арабский рынок стал для дизайнеров важной частью экономики брендов. Мотивы мусульманского мира есть элементами полноценных сезонных коллекций, которие отправляются по всему миру.

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