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воскресенье, 14 февраля 2021 23:46

Хит сезона: как носить платье поверх брюк

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Хит сезона: как носить платье поверх брюк
Дуэт платья и брюк является одним из самых красивых трендов будущего сезона. Фото: Vogue

Ультракороткие юбки будут в моде в этом сезоне.

Также в тренде сочетание длинных платьев поверх брюк, пишет Vogue.

Дело в том, что арабский рынок стал для дизайнеров важной частью экономики брендов. Мотивы мусульманского мира есть элементами полноценных сезонных коллекций, которие отправляются по всему миру.

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Модельеры использовали детали культуры арабских стран и образовали комбинацию платья и брюк в мире моды, которую можно одеть на каждый день и на выход.

Вместе с лоферами в таком наряде можно прийти в офис, или на вечеринку с друзьями. С туфлями на каблуках можно идти на светское событие в таком луке.

Иногда к таким мотивам добавляют шифон и сетку, что уже не имеет ничего общего с арабским миром, но есть более популярным среди модниц.

Прозрачные материалы в своих коллекциях показали Fendi, Acne Studios и Emilio Pucci. Дуэт платья и брюк является одним из самых красивых трендов будущего сезона.

Несколько дополнительных аксессуаров к образу сделают его стильным и эффектным. Лучший вариант - золотой или серебряный гвоздик в другом ухе.

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